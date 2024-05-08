EXILE NAOTO初ソロツアーのファイナル公演にスペシャルゲストとしてØMI、ELLY/CrazyBoyが参加

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■ファイナル公演は、8月15日にグランキューブ大阪、8月27日に東京ガーデンシアターで開催！

4月から始まったEXILE NAOTO（EXILE / 三代目 J SOUL BROTHERS）として初のライブツアー『NAOTO PRESENTS HONEST HOUSE』のファイナル公演『NAOTO PRESENTS HONEST HOUSE 2024 “THE FINAL”』の開催が、5月8日に開催された大阪・Zepp Osaka Bayside公演内で発表された。

ファイナル公演は、8月15日にグランキューブ大阪、8月27日に東京ガーデンシアターで開催。そして、東京ガーデンシアター公演に、スペシャルゲストとして三代目 J SOUL BROTHERSからOMI（「O」は、ストロークありが正式表記）、ELLY/CrazyBoyが参加することが決定した。

チケットは三代目 J SOUL BROTHERS OFFICIAL FAN CLUB抽選先行が5月9日15時からスタートする。

ライブ情報

NAOTO PRESENTS HONEST HOUSE 2024 “THE FINAL”
08/15（木）大阪・グランキューブ大阪
08/27（火）東京・東京ガーデンシアター

ソロツアーの詳細はこちら
https://jsb3.exfamily.jp/s/ldh02/news/detail/10437

EXILE NAOTO OFFICIAL X（Twitter）
https://twitter.com/Naoto_EX_3JSB_

EXILE NAOTO OFFICIL Instagram
https://www.instagram.com/exile_naoto_/?hl=ja

HONEST BOYZ(R) OFFICIAL SITE
https://m.ldh-m.jp/artist/index/141

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https://exile.jp/

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