EXILE NAOTO初ソロツアーのファイナル公演にスペシャルゲストとしてØMI、ELLY/CrazyBoyが参加
■ファイナル公演は、8月15日にグランキューブ大阪、8月27日に東京ガーデンシアターで開催！
4月から始まったEXILE NAOTO（EXILE / 三代目 J SOUL BROTHERS）として初のライブツアー『NAOTO PRESENTS HONEST HOUSE』のファイナル公演『NAOTO PRESENTS HONEST HOUSE 2024 “THE FINAL”』の開催が、5月8日に開催された大阪・Zepp Osaka Bayside公演内で発表された。
ファイナル公演は、8月15日にグランキューブ大阪、8月27日に東京ガーデンシアターで開催。そして、東京ガーデンシアター公演に、スペシャルゲストとして三代目 J SOUL BROTHERSからOMI（「O」は、ストロークありが正式表記）、ELLY/CrazyBoyが参加することが決定した。
チケットは三代目 J SOUL BROTHERS OFFICIAL FAN CLUB抽選先行が5月9日15時からスタートする。
ライブ情報
NAOTO PRESENTS HONEST HOUSE 2024 “THE FINAL”
08/15（木）大阪・グランキューブ大阪
08/27（火）東京・東京ガーデンシアター
ソロツアーの詳細はこちら
https://jsb3.exfamily.jp/s/ldh02/news/detail/10437
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