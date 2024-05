オーイシマサヨシが、「僕らの箱庭」のミュージックビデオを公開した。現在全国劇場にて公開中のアニメーション映画『クラメルカガリ』の主題歌である本楽曲は、映画の監督である塚原重義がミュージックビデオの監督も務めており、映画の名シーンがたっぷりと詰まった作品となっている。今年の8月にデビュー10周年を迎えるオーイシマサヨシは、ファンクラブ限定で東京と大阪で10周年記念ライブパーティーを開催する。公演情報やチケット受付などの詳細は後日発表となっているので、来年3月29日に開催される<オーイシ武道館 Vol.2 〜オーイシマサヨシ ワンマンライブ at 日本武道館〜>とあわせてこちらも期待したい。

2ndアルバム『ユニバース』



配信:https://014014.lnk.to/UNIVERSEユニバース [CD+Blu-ray] PCCG.02335 / 9,900円(tax in)ユニバース [CD+DVD] PCCG.02336 / 9,900円(tax in)ユニバース [CD Only] PCCG.02337 / 3,300円(tax in)ユニバース【CLUB014・イベント限定盤】BRCG.0097 / 6,600円(tax in)収録曲:1.uni-verse2.死んだ!3.ギフト4.好きになっちゃダメな人5.なまらめんこいギャル6.わやわやわー!7.エレクトリックパレード8.恋はエクスプロージョン (feat.田村ゆかり)9.メガネゴーラウンド (仮歌 ver.)10.碧い砲撃11.黄金航路12.僕らの箱庭仕様:特殊スリーブ仕様(CD+Blu-ray、CD+DVD のみ)Blu-ray、DVD収録内容:オーイシマサヨシ ワンマンライブ 2023 at TOKYO DOME CITY HALLようこそジャパリパークへ世界が君を必要とする時が来たんだドラゴンエネルギー恋はエクスプロージョン楽園都市枕男子ギフトオトモダチフィルムぼうやの夢よ碧い砲撃英雄の歌インパーフェクトUNIONuni-verseロールプレイング君じゃなきゃダメみたいHands死んだ!エンターテイナーuni-verse (Official Video)※Bonus Track