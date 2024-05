杉本雄治(ex.WEAVER)のソロプロジェクトONCEが、2024年第1弾シングル「夢でもし逢えたら」を5月15日にデジタルリリースする。この楽曲は2月に東京・大阪のビルボード公演で初披露された。また、リリース直後の5月24日にはFIVE NEW OLDを迎えての2MAN LIVE<MEME SOUNDS vol.1>下北沢シャングリラを開催する。「夢でもし逢えたら」は、デジタルリリースに先駆けて、Pre-save/Pre-add(ライブラリ追加予約)がスタートしている。

ライブ・イベント情報



<ONCE 2MAN LIVE「MEME SOUNDS vol.1」>2024年5月24日(金)下北沢シャングリラopen 18:15 / start 19:00\5,500(税込) / スタンディングw/ FIVE NEW OLD<-VARIT. 20th Anniversary->KOBE Goodies CollectionBirthday Special2024年7月23日(火)神戸VARIT.open 18:30 / start 19:00\4,400(税込) (+1drink \600)w/ The Songbards