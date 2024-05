映画『グレムリン』と『グラニフ』の新作コラボ商品が、2024年5月21日(火)より販売開始! 注目のアイテムを紹介しよう。『グレムリン』は、今年2024年に公開40周年を迎える、大ヒットファンタジー映画。ビリーは、父親からクリスマスプレゼントとして不思議な生物・モグワイを受け取った。モグワイは ”ギズモ” と名付けられ可愛がられるが、飼うために絶対守らないといけない「3つの約束」があった。その約束が破られた時、モグワイの身体から分裂した凶悪な怪物 ”グレムリン” が登場。たちまち増殖したグレムリンたちによって、クリスマスの町は大パニックに陥ってしまう――。

このたび、『グレムリン』と『グラニフ』のコラボ新作が登場! Tシャツのほか総柄シャツやバッグ、ソックスなど全12アイテムが展開される。日常使いしやすそうな『ビッグシルエットTシャツ』は、ギズモがペンキの缶に入っている姿をポケットを利用して表現したユニークなデザイン。ペンキでついた足跡をたどると、ギズモがロゴを落書きしている。よく見るとペンキの缶にも落書きが!白地のシンプルな『フレアTシャツ』のフロントには、タイトルロゴの刺繍、ギズモとポップコーンと ”真夜中を過ぎたら絶対に食べ物を与えないこと” の英文がプリントされている。バックには忍び寄るストライプの影が……!そのほかにも、帽子やバッグといったアイテムも登場。どうぞお見逃しなく!GREMLINS and all related characters and elements (c) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. (s24)