ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:00

ブラジル小売売上高（3月）

予想 5.1% 前回 8.2%（前年比)



ウンシュ・ベルギー中銀総裁、講演



23:00

米卸売在庫（確報値）（3月）

予想 -0.4% 前回 -0.4%（卸売在庫・前月比・確報値)

予想 0.7% 前回 2.3%（卸売売上高・前月比)



23:30

米週間石油在庫統計





9日

0:00

ジェファーソンFRB副議長、経済学に関する討論会参加（質疑応答あり）



0:45

コリンズ・ボストン連銀総裁、講演（質疑応答あり）



2:00

デコス・スペイン中銀総裁、講演

米10年債入札（420億ドル）



2:30

クックFRB理事、FRB半期金融安定報告について説明（質疑応答あり）



6:30

ブラジル中銀政策金利（5月）

予想 10.5% 前回 10.75%



米主要企業決算

ウーバー、アーム



※予定は変更されることがあります。

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