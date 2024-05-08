21:00　
ブラジル小売売上高（3月）
予想　5.1%　前回　8.2%（前年比)

ウンシュ・ベルギー中銀総裁、講演

23:00
米卸売在庫（確報値）（3月）　
予想　-0.4%　前回　-0.4%（卸売在庫・前月比・確報値)　
予想　0.7%　前回　2.3%（卸売売上高・前月比)

23:30　
米週間石油在庫統計


9日
0:00　
ジェファーソンFRB副議長、経済学に関する討論会参加（質疑応答あり）

0:45　
コリンズ・ボストン連銀総裁、講演（質疑応答あり）

2:00　
デコス・スペイン中銀総裁、講演
米10年債入札（420億ドル）

2:30　
クックFRB理事、FRB半期金融安定報告について説明（質疑応答あり）

6:30
ブラジル中銀政策金利（5月）
予想　10.5%　前回　10.75%

米主要企業決算
ウーバー、アーム

※予定は変更されることがあります。