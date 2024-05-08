ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
ブラジル小売売上高（3月）
予想 5.1% 前回 8.2%（前年比)
ウンシュ・ベルギー中銀総裁、講演
23:00
米卸売在庫（確報値）（3月）
予想 -0.4% 前回 -0.4%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想 0.7% 前回 2.3%（卸売売上高・前月比)
23:30
米週間石油在庫統計
9日
0:00
ジェファーソンFRB副議長、経済学に関する討論会参加（質疑応答あり）
0:45
コリンズ・ボストン連銀総裁、講演（質疑応答あり）
2:00
デコス・スペイン中銀総裁、講演
米10年債入札（420億ドル）
2:30
クックFRB理事、FRB半期金融安定報告について説明（質疑応答あり）
6:30
ブラジル中銀政策金利（5月）
予想 10.5% 前回 10.75%
米主要企業決算
ウーバー、アーム
※予定は変更されることがあります。
ブラジル小売売上高（3月）
予想 5.1% 前回 8.2%（前年比)
ウンシュ・ベルギー中銀総裁、講演
23:00
米卸売在庫（確報値）（3月）
予想 -0.4% 前回 -0.4%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想 0.7% 前回 2.3%（卸売売上高・前月比)
23:30
米週間石油在庫統計
9日
0:00
ジェファーソンFRB副議長、経済学に関する討論会参加（質疑応答あり）
0:45
コリンズ・ボストン連銀総裁、講演（質疑応答あり）
2:00
デコス・スペイン中銀総裁、講演
米10年債入札（420億ドル）
2:30
クックFRB理事、FRB半期金融安定報告について説明（質疑応答あり）
6:30
ブラジル中銀政策金利（5月）
予想 10.5% 前回 10.75%
米主要企業決算
ウーバー、アーム
※予定は変更されることがあります。