『Official髭男dism Live at Radio』より「SOULSOUP」スタジオライブ映像＆本編ダイジェスト映像公開
■都内スタジオより全国のラジオリスナーに向けて一夜限りのスペシャルなパフォーマンスの模様をオンエア！
Official髭男dismが、5月7日に全国ラジオ局にて一斉放送された『Official髭男dism Live at Radio」より「SOULSOUP」のスタジオライブ映像と本編のダイジェスト映像を自身のYouTubeチャンネルで公開した。
5月7日22時15分から都内スタジオより全国のラジオリスナーに向けて一夜限りのスペシャルなパフォーマンスをオンエアした『Official髭男dism Live at Radio』。
J-WAVE（81.3FM）『SONAR MUSIC』、FM802『ROCK KIDS 802 -OCHIKEN Goes ON!!』、CROSS FM『サシデガタリ Special Official髭男dism Live＠Radio』では、各番組内で各局の生放送番組をジャックし異例の同時放送。そしてZIP-FM『GENZ』、FMノースウェーブ『RADIO GROOVE』では遅れて放送された。
髭男はメジャー3rdアルバム『Rejoice』を7月24日に発売することを同ライブ内で発表しており、このスタジオライブ映像の全編はアルバム『Rejoice』の早期予約特典のBlu-rayに収録される。
さらに、早期予約特典としてニューアルバム『Rejoice』予約購入者限定ツアーチケット抽選申込が付与される予定だ。対象店舗や期間など詳細は、特設サイトをチェックしよう。
リリース情報
2023.07.24 ON SALE
ALBUM『Rejoice』
Official髭男dism『Rejoice』特設サイト
https://rejoice.ponycanyon.co.jp
『Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -』特設サイト
https://event.higedan.com/feature/live_2024
Official髭男dism OFFICIAL SITE
http://higedan.com/