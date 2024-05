香ばしいくるみの風味が広がる！牛乳食パン専門店みるく本店「みるくのくるみ食パン」

牛乳食パン専門店みるく本店は、初夏の新商品として、「みるくのくるみ食パン」が5月1日より販売中です。

牛乳食パン専門店みるく本店「みるくのくるみ食パン」

みるくのくるみ食パン

価格:880円

電話番号 : 03-5613-5550

FAX番号 : 03-5613-5551

所在地 : 〒121-0053 東京都足立区佐野2丁目7番地1号

開店時間 : 10:00 〜 18:00

定休日 : なし

「牛乳食パン専門店みるく」は、老舗牛乳屋さんが手掛ける、水を一切使わずに牛乳100%で食パンを仕上げる、食パン専門店です。

そんな牛乳食パン専門店みるく本店の新商品「みるくのくるみ食パン」は、開店以来不動の1番人気商品の「東京みるく食パン」の生地をべースに「くるみ」をたっぷりと生地に練り込んだ贅沢な食パンです。

ふんわりとしたパン食感の中に、香ばしいくるみの風味が広がる食パンです。

