駅員・運転士の制服を着用できる体験イベントも！近江鉄道「ガチャコンまつり2024 in東近江市」

近江鉄道では、2024年5月19日(日)に東近江市の八日市ほんまち商店街にて、「ガチャコンまつり2024 in東近江市」を開催します。

近江鉄道「ガチャコンまつり2024 in東近江市」

開催日時:2024年5月19日(日) 10時00分〜14時30分(雨天決行、荒天中止)

開催場所:八日市ほんまち商店街(八日市駅から徒歩3分)

入場料:無料

会場では、近江鉄道の電車をイメージしたミニ電車や、同社駅員・運転士の制服を着用できる体験をはじめ、

ステージでは、“鉄道をこよなく愛するタレント”ダーリンハニー 吉川正洋さんがゲスト登壇しトークショーを実施します。

また、八日市駅発の臨時電車を運行し、会場にて実施する抽選で当選された200名を無料で招待します。

そのほか、キッチンカーなど飲食が楽しめる「おうみマルシェ」、八日市駅周辺のスポットを散策しながらシールを集める「八日市ぶらり周遊ラリー」、鉄道各社や近江鉄道グッズの販売、沿線市町PRブース出展など家族で楽しめるイベントを実施します。

なお、「ガチャコンまつり」に合わせ、開催当日は近江鉄道線全線のこども運賃が無料となります。

主な内容

(1) 体験イベント

■ミニ電車 乗車体験

【時間】10:00〜14:30(受付は14:00まで)

【料金】無料

■制服体験

同社駅員・運転士の制服(大人用、こども用)を着用して写真撮影ができます。

■「駅長がちゃこん」写真撮影

近江鉄道マスコットキャラクター「駅長がちゃこん」がステージ前に登場します。

【時間】10:00〜10:30/11:00〜11:30/12:30〜13:00/13:30〜14:00

(2) ステージイベント

10:30〜11:00 ダーリンハニー 吉川正洋さんトークショー(1)

11:30〜12:00 近江鉄道公式X連動企画「近江鉄道質問BOX」

12:00〜12:30 ダーリンハニー 吉川正洋さんトークショー(2)

14:00〜14:30 ダーリンハニー 吉川正洋さんトークショー(3)&エンディング

■「ダーリンハニー 吉川正洋さんトークショー」

テレビでも活躍されているダーリンハニー 吉川正洋さんに近江鉄道の魅力、鉄道の魅力を語っていただきます。

(3) 臨時電車運行

当日会場にて実施する抽選で当選された200名を臨時電車に招待します。

【運行時間】八日市駅(12:56発)→八日市駅(13:52着)

※行先は乗車されるまで公開いたしません。

【料金】無料

【定員】200名

【乗車方法】11:00から「おうみマルシェ」会場(八日市本町・駅前土地区画1号公園)にて抽選を実施します。

当たり券1枚で4名までご乗車いただけます。

定員に達した場合または12:00を超えた時点で抽選を終了します。

当選された方は12:30までに八日市駅へ直接お越しください。

【乗車特典】臨時電車の車内で当日限定のオリジナルポストカードがプレゼントされます。

(4) おうみマルシェ

キッチンカーなど食べ物が楽しめるマルシェを開催します。

【会場】八日市本町・駅前土地区画1号公園(ほんまち商店街から東へ2分)

(5) 八日市ぶらり周遊ラリー

八日市駅周辺のスポットをめぐりながらシールを集める散策ラリーです。

お子さまやご家族の方など幅広く楽しめます。

クリアされた方には賞品がプレゼントされます。

【時間】10:00〜14:30(受付は14:00まで)

※賞品が予定数量に達し次第終了となります。

【受付】八日市駅にて配布する会場パンフレットをお受け取りください。

【料金】無料

(6) 近江鉄道グッズ販売

近江鉄道の電車をイメージしたグッズや「駅長がちゃこん」グッズを新発売します。

「駅長がちゃこん」フック型キーホルダー

価格:600円(税込)

仕様:縦10cm×横7cm

「駅長がちゃこん」クリアマルチケース

価格:700円(税込)

仕様:縦7.5cm×横10cm

電車缶バッジ(全5種類)

価格:1個300円(税込)

仕様:直径5.7cm

※種類を選ぶことはできません。

駅名アクリルキーホルダー(全33駅)

価格:1個250円(税込)

仕様:縦3cm×横4cm

※駅名を指定することはできません。

(7) 鉄道各社販売ブース

伊豆箱根鉄道・西武鉄道・和歌山電鐵・養老鉄道

(8) 沿線市町ブース

米原市・彦根市・甲良町・豊郷町・愛荘町・東近江市・日野町

