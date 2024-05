5月4日、ビッケブランカ主催の<Vicke Blanka presents RAINBOW ROAD -伝->が、大阪市にあるフェスティバルホールにて開催された。この<RAINBOW ROAD>は“1年に1度ファンと集まることができる場所“としてビッケブランカが2022年に立ち上げたイベントで、今回はその第3弾。“音楽の偉大さをより伝え広めたい”という思いを込め、自身お気に入りの街・大阪に初上陸した。

セットリスト



▪︎muque (Opening Act)M1. tapeM2. 456M3. Bite youM4. my crushM5. ブルーライト▪︎緑黄色社会M1. 始まりの歌M2. Party!!M3. Slow danceM4. サマータイムシンデレラM5. 想い人M6. 花になってM7. Mela!M8. これからのこと、それからのこと▪︎絢香M1. 三日月M2. ツヨク想うM3. 突き破る本能M4. にじいろM5. To The MoonM6. みんな空の下(w / ビッケブランカ)▪︎ビッケブランカM1. Slave of LoveM2. ファビュラスM3. オオカミならM4. Want You BackM5. SnakeM6. Never Run (新曲)M7. ポニーテイルM8. This KissM9. Ca Va?M10. 革命EN. ウララ(w / 小林壱誓(緑黄色社会))