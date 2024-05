T.C.R.横浜銀蝿R.S.が、ドラマ『ゴーストヤンキー』オープニング主題歌の新曲「昭和魂」MVを公開した。主演の柏木悠(超特急)を始め、若手トップ俳優たちが競演するオリジナルドラマ『ゴーストヤンキー』。夢を失った現代の若者が、ひと癖もふた癖もある幽霊の昭和ヤンキーたちと邂逅するストーリーとなっている。主題歌「昭和魂」は、横浜銀蝿がこのドラマのために書き下ろした楽曲。また、横浜銀蝿はこのドラマのために、出演俳優達からなる“わんぱく団”が歌うエンディング主題歌「One Night Party」も書下ろし、プロデュースしている。

トリビュートアルバム『仏恥義理 斗璃美勇徒』



・初回限定盤発売日:5月8日(水)仕様:CD+DVD品番:BZCS-91211価格:6,600円(税込)・通常盤発売日:5月8日(水)仕様: CD Only品番:BZCS-1211価格:3,520円(税込)・参加アーティスト/ 歌唱楽曲 (発売日順収録)1.クレイジーケンバンド「横須賀Baby」(1980.09.21)/作詞・作曲 : 横浜銀蝿2. JUN SKY WALKER(S)「ぶっちぎりRock’n Roll」(1980.09.21)/作詞・作曲 : タミヤヨシユキ3.怒髪天「羯徒毘璐薫’狼琉」(1981.06.23)/作詞 : 翔 作曲 : Johnny4.IKURA「雨の湘南通り」(1981.07.07)/作詞・作曲 : 翔5.横道坊主「ジェームス・ディーンのように」 Johnnyソロ楽曲(1981.11.18)/作詞・作曲 : Johnny6.The Biscats「ぶりっこROCK’N ROLL」 紅麗威甦 楽曲(1982.01.20)/作詞・作曲 : 翔7.氣志團「It’s Only Rock’n Roll集会のテーマ(のれのれRock’n Roll) 」(1982.02.24) /作詞・作曲 : TAKU8.山口智充 with 押尾コータロー「男の勲章」 嶋大輔 楽曲(1982.04.28)/作詞・作曲 : Johnny9.ザ50回転ズ「Rock’n Roll恋占い」 麗灑 楽曲(1982.09.21)/作詞・作曲 : 翔10.横浜私立恵比寿中学(私立恵比寿中学&横浜銀蝿)「ドリーム・ドリーム・ドリーム」 岩井小百合 楽曲(1983.01.12)/作詞・作曲 : TAKU11.仏恥義理 斗璃美勇徒 AII Stars「ツッパリHigh School Rock’n Roll(登校編)」(1981.01.12)/作詞・作曲:タミヤヨシユキBONUS TRACK.T.C.R.横浜銀蝿R.S. 「昭和魂」 作詞 : 翔 作曲 : Johnny 新ドラマ「ゴーストヤンキー」オープニング主題歌[初回限定盤DVD]・Music Video:“仏恥義理 斗璃美勇徒 All Stars” (※トリビュートアルバム参加アーティスト全員集合による) 「ツッパリHigh School Rock’n Roll(登校編)」・横浜銀蝿メンバーとの対談映像: 山口智充 宮田和弥(JUN SKY WALKER(S)) 増子直純(怒髪天)・レコーディングドキュメント・LIVE映像: 配信限定“バレンタインデー・ラeve” (2024.2.13ファンクラブ限定配信)完全収録 + 未配信曲