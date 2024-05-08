『ゴーストヤンキー』



出演：柏木悠（超特急） 石川凌雅 福澤侑 小坂涼太郎 寺坂頼我阿久根温世（ICEx） 早乙女友貴 高橋怜也 ／ 高野洸 和田聰宏監督：永江二朗、しばざきひろき脚本：我人祥太オープニング主題歌：「昭和魂」 T.C.R.横浜銀蝿R.S.エンディング主題歌：「One Night Party」 わんぱく団制作プロダクション：株式会社キャンター製作：「ゴーストヤンキー」製作委員会・MBS配信MBS放送後に、TVer、MBS動画イズム 見逃し配信1週間あり公式SNSドラマ「ゴーストヤンキー」公式X「@ghostyankee2024」▶ https://twitter.com/ghostyankee2024/ドラマ「ゴーストヤンキー」公式Instagram「@ghostyankee2024」▶ https://www.instagram.com/ghostyankee2024/MBSドラマ公式TikTok「@drama_mbs」▶ https://www.tiktok.com/@drama_mbsドラマ公式ハッシュタグ▶︎#ゴーストヤンキー #ドラマ特区【ドラマ公式サイト】 https://ghost-yankee.com(c)「ゴーストヤンキー」製作委員会・MBSヤンキー』詳細