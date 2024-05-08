T.C.R.横浜銀蝿R.S.、ドラマ『ゴーストヤンキー』OP主題歌の新曲「昭和魂」MV公開
T.C.R.横浜銀蝿R.S.が、ドラマ『ゴーストヤンキー』オープニング主題歌の新曲「昭和魂」MVを公開した。
◆「昭和魂」MV
主演の柏木悠（超特急）を始め、若手トップ俳優たちが競演するオリジナルドラマ『ゴーストヤンキー』。夢を失った現代の若者が、ひと癖もふた癖もある幽霊の昭和ヤンキーたちと邂逅するストーリーとなっている。
主題歌「昭和魂」は、横浜銀蝿がこのドラマのために書き下ろした楽曲。また、横浜銀蝿はこのドラマのために、出演俳優達からなる“わんぱく団”が歌うエンディング主題歌「One Night Party」も書下ろし、プロデュースしている。
『ゴーストヤンキー』
阿久根温世（ICEx） 早乙女友貴 高橋怜也 ／ 高野洸 和田聰宏
監督：永江二朗、しばざきひろき
脚本：我人祥太
オープニング主題歌：「昭和魂」 T.C.R.横浜銀蝿R.S.
エンディング主題歌：「One Night Party」 わんぱく団
制作プロダクション：株式会社キャンター
製作：「ゴーストヤンキー」製作委員会・MBS
配信
MBS放送後に、TVer、MBS動画イズム 見逃し配信1週間あり
公式SNS
ドラマ「ゴーストヤンキー」公式X「@ghostyankee2024」
▶ https://twitter.com/ghostyankee2024/
ドラマ「ゴーストヤンキー」公式Instagram「@ghostyankee2024」
▶ https://www.instagram.com/ghostyankee2024/
MBSドラマ公式TikTok「@drama_mbs」
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ドラマ公式ハッシュタグ▶︎#ゴーストヤンキー #ドラマ特区
【ドラマ公式サイト】 https://ghost-yankee.com
(c)「ゴーストヤンキー」製作委員会・MBS
ヤンキー』
詳細
トリビュートアルバム『仏恥義理 斗璃美勇徒』
発売日：5月8日(水)
仕様：CD+DVD
品番：BZCS-91211
価格：6,600円（税込）
・通常盤
発売日：5月8日(水)
仕様： CD Only
品番：BZCS-1211
価格：3,520円（税込）
・参加アーティスト／ 歌唱楽曲 （発売日順収録）
1.クレイジーケンバンド「横須賀Baby」（1980.09.21）／作詞・作曲 : 横浜銀蝿
2. JUN SKY WALKER（S）「ぶっちぎりRock’n Roll」（1980.09.21）／作詞・作曲 : タミヤヨシユキ
3.怒髪天「羯徒毘璐薫’狼琉」（1981.06.23）／作詞 : 翔 作曲 : Johnny
4.IKURA「雨の湘南通り」（1981.07.07）／作詞・作曲 : 翔
5.横道坊主「ジェームス・ディーンのように」 Johnnyソロ楽曲（1981.11.18）／作詞・作曲 : Johnny
6.The Biscats「ぶりっこROCK’N ROLL」 紅麗威甦 楽曲（1982.01.20）／作詞・作曲 : 翔
7.氣志團「It’s Only Rock’n Roll集会のテーマ(のれのれRock’n Roll) 」(1982.02.24) ／作詞・作曲 : TAKU
8.山口智充 with 押尾コータロー「男の勲章」 嶋大輔 楽曲（1982.04.28）／作詞・作曲 : Johnny
9.ザ50回転ズ「Rock’n Roll恋占い」 麗灑 楽曲（1982.09.21）／作詞・作曲 : 翔
10.横浜私立恵比寿中学（私立恵比寿中学＆横浜銀蝿）「ドリーム・ドリーム・ドリーム」 岩井小百合 楽曲（1983.01.12）／作詞・作曲 : TAKU
11.仏恥義理 斗璃美勇徒 AII Stars「ツッパリHigh School Rock’n Roll（登校編）」（1981.01.12）／作詞・作曲：タミヤヨシユキ
BONUS TRACK.
T.C.R.横浜銀蝿R.S. 「昭和魂」 作詞 : 翔 作曲 : Johnny 新ドラマ「ゴーストヤンキー」オープニング主題歌
［初回限定盤DVD］
・Music Video：“仏恥義理 斗璃美勇徒 All Stars” (※トリビュートアルバム参加アーティスト全員集合による) 「ツッパリHigh School Rock’n Roll(登校編)」
・横浜銀蝿メンバーとの対談映像： 山口智充 宮田和弥(JUN SKY WALKER(S)) 増子直純(怒髪天)
・レコーディングドキュメント
・LIVE映像： 配信限定“バレンタインデー・ラeve” (2024.2.13ファンクラブ限定配信)完全収録 + 未配信曲
＜横浜銀蝿 斗璃美勇徒 笛洲帝罵琉 全員集合！Ginbae Tribute Festival！ ＞
2024.05.11(土) (OPEN 15:15 START 16:00)
KT Zepp Yokohama
1F全自由 税込9,900円
2F指定席 税込11,000円
1F 全自由2days 通し券 税込17,600円
※未就学児入場不可
※公演中止・延期の場合を除き、お客様の体調不良や出演者変更に伴う払戻は出来かねますので、あらかじめご了承ください。
※1F 全自由2days 通し券はイープラスのみでの取り扱いとなります。通し券ご希望の方はイープラスにてお申し込みください。
【一般発売】
4/13 (土) 10:00〜
・イープラス
受付URL：
https://eplus.jp/ginbae2024/
・ローソンチケット
受付URL：
https://l-tike.com/ginbae/
・チケットぴあ
受付URL：
https://w.pia.jp/t/ginbae-24k/
【T.C.R.横浜銀蝿R.S.】
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YouTube https://www.youtube.com/c/YG40th
Twitter https://twitter.com/TCRginbaeRS
関連リンク
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