車両内がJAバンク香川一色に！ことでん琴平線「JAバンク香川イメージキャラクター 飯沼愛・よりぞう」ラッピング電車

香川県農業協同組合は香川県出身で女優の飯沼愛さんを起用したJAバンク香川プロモーションの第2期を2024年4月1日からスタート。

2024年5月7日からは、ことでん琴平線にてJAバンク香川イメージキャラクター飯沼愛とJAバンクキャラクターよりぞうが大きく描かれたラッピング電車を運行開始しました。

また、運航開始から1か月間限定で車両内をJAバンク香川一色にジャック、外から見ても乗車しても飯沼愛×JAバンク香川ワールド一色となります。

ことでん琴平線「JAバンク香川イメージキャラクター 飯沼愛・よりぞう」ラッピング電車

愛ちゃん号

よりぞう号

CM概要

タイトル :JAバンク香川CM「誰でも使える」篇 15秒

放送開始日:2024年4月1日(月)

放送地域 :岡山・香川

タイトル :JAバンク香川CM「かりる」篇 15秒

放送開始日:2024年4月1日(月)

放送地域 :岡山・香川

タイトル :JAバンク香川CM「ためるふやす」篇 15 秒

放送開始日:2024年4月1日(月)

放送地域 :岡山・香川

