東京マリオットホテルでは、2024年6月1日(土)〜 8月31日(土)の期間、ホテル1階レストラン「Lounge & Dining G」にて、夏のディナーコース「G’s GRILL DINNER COURSE -SUMMER-」が提供されます。

東京マリオットホテル「G’s GRILL DINNER COURSE -SUMMER-」

開催期間:2024年6月1日(土)〜 8月31日(土)

時間:17 :00〜21:30(L.O.21:00)

料金:1名 ¥12,500

場所:Lounge & Dining G

アミューズ:北海道産花咲ガニのタルタル キャビア添え カモミールの香り前菜:千葉県産オリヴィアポークのサラダ仕立て セージの香り ゴールドラッシュのソーススープ:兵庫県産 瀬戸内鱧の炙り焼き スイートバジル香る紫蘇のガスパチョ魚料理:愛知県産和鮎のレモンタイム香るフリットメインディッシュ:岩手県産A5江刺牛のローズマリー香るローストデザート:沖縄県産マンゴーのパルフェ オレンジミント香るココナッツソース

東京マリオットホテルにあるホテル1階レストラン「Lounge & Dining G」では、2024年6月1日(土)〜 8月31日(土)の期間、夏のディナーコース「G’s GRILL DINNER COURSE -SUMMER-」を提供。

すべてのメニューに無農薬・土耕栽培で香り豊かな東京育ちのハーブを使用し、日本の夏の恵みをシェフの技巧で最大限に引き出したディナーコースです。

レストランシェフ・鈴木 勇一さんの、独創的な品々が楽しめます。

アミューズ

アミューズは、北海道産花咲ガニのタルタル キャビア添え カモミールの香り。

北海道の短い夏の期間でのみ水揚げされる花咲ガニのタルタルに、カモミールの香りが楽しめます。

スープ

スープは、兵庫県産 瀬戸内鱧の炙り焼き スイートバジル香る紫蘇のガスパチョ。

スイートバジルと紫蘇が香るガスパチョに、上品な味わいの瀬戸内鱧の炙り焼きを合わせた一品です。

メインディッシュ

メインディッシュは、岩手県産A5江刺牛のローズマリー香るロースト。

きめ細かな肉質の岩手県産江刺牛をローズマリーでローストした爽やかな味わいを楽しめます。

すべてのメニューに使用するハーブは、土耕栽培で香り高く育った良質な東京産。ハーブの香りで珠玉の一品へと昇華させます。

都会の喧騒から離れた御殿山の地で、シェフが厳選した日本各地の旬の食材と東京のハーブが織りなす美食が楽しめます。

夏らしい東京育ちの香り高いフレッシュハーブを楽しめる、「G’s GRILL DINNER COURSE -SUMMER-」は東京マリオットホテル Lounge & Dining Gで2024年6月1日(土)〜 8月31日(土)の期間で提供されます。

※上記料金は消費税・サービス料が含まれています。

※記載のメニュー内容は変更になる場合がございます。

※提供期間・時間等に変更が生じる可能性がございます。

