ミニランドセル、2つのフォトフレーム、メッセージカードの4点セット！conosaki「ランドセルリメイクサービス」

ランドセル、ビジネスバッグを始めとしたスクールバッグ及び各種鞄類の製造・販売を行う「榮伸」は、同社ブランド「conosaki」のランドセルを対象とした、ご家族とともに一緒に寄り添い続ける、新たなプロダクトとして想いをつなぐランドセルのリメイクサービスを2024年5月7日に開始しました。

conosaki「ランドセルリメイクサービス」

「conosaki」のリメイクサービスは、スタンド付きのミニランドセルと2つのフォトフレーム、メッセージカードをセットにした4点セット。

6年間の思い出の詰まったランドセルを、これからも大切に残しておけるように、使い込んだ風合いも大切にしながら、丁寧にリメイクしてお届けします。

1つは、お父さんのおじいちゃんおばあちゃんに、もう1つはお母さんのおじいちゃんおばあちゃんへの贈答用にもぴったり。

小学校の思い出の写真を入れてありがとうの想いを届けてみたりと、4点セットなので様々な利用方法があります。

入学式の写真と卒業式の写真を入れてご家族の思い出としてインテリアのように飾るのもおすすめです。

【ランドセルリメイク セット内容(4点セット)】

ミニランドセルミニランドセルスタンドフォトフレーム(2個セット)メッセージカード

申し込みの流れ

1. 注文 / ランドセルの預かり

conosaki 東京 2k540店、横浜店、大阪店のいずれか店舗へランドセルを持ち込みいただき注文ください。

店舗へ直接持ち込みが難しい方は電話でも受付可能です。

*conosaki各店舗まで問い合わせください。

2. ヒアリング

店頭にてランドセルを預かり、ダメージの状態や素材の劣化などの状態を確認します。

残したい思い出のキズなど希望をヒアリングして、出来る範囲内にてリメイクを行います。

ランドセルのデザインや状態を見て、職人が最も良いと思われる方法で加工を行います。

3. リメイク開始

到着のランドセルから順番に製作を開始します。

*およそ6ケ月ほど製作期間がかかります。

*リメイク商品はひとつひとつ手作りのため、混雑状況により返送まで時間をいただく場合があります。

4. リメイク商品のお届け

仕上がり次第、順次発送させていただきます。

*商品の発送が完了しましたら、発送完了メールをお送りします。

