ロングサイズのウインナーを挟んだボリューム満点メニュー！ママキッチン太宰府「太宰府ドック」

小林食品は、学問の神様が祀られる太宰府天満宮において、食べ歩きのメッカでもある参道店舗「ママキッチン太宰府」で販売している人気商品「太宰府ドック」が、2024年3月に約4,500個の販売を達成しました。

ママキッチン太宰府「太宰府ドック」約4,500個販売達成

所在地:福岡県太宰府市宰府2丁目6-16

太宰府駅から歩いて1個目の鳥居のすぐそば

営業 :10:00〜18:00(年中無休)

学問の神様(菅原道真公)が祀られている太宰府天満宮は、福岡の観光スポットとして大人気のスポット。

コロナ明けの現在、地元では「食べ歩きスポット」で注目されています。

参道に並ぶ各店舗の人気商品はバラエテイに富んでいて、大宰府名物「梅ヶ枝餅」をはじめ、有名明太子屋さんの商品や各店舗がしのぎを削る各種スイーツ、有名コーヒーチェーンなど、食べきれないほどの食べ物が揃っています。

「ママキッチン太宰府」は参道の一番鳥居のそばにて「お肉屋さんのホットドック」を営んでおり、4種類のホットドック「太宰府ドック」「飛梅ドック」「チーズドック」「合格ドック」を販売中。

どれもロングサイズのウインナーがベースで、同社専用のホットドック用に作られたパンにはさむと絶品です。

1つで十分おなかが満腹になります。

また、長崎の角煮まんじゅうで有名な岩崎本舗とタイアップした「博多角煮まんじゅう」と「合格角煮まんじゅう」を販売しており、こちらも人気です。

福岡の食べ歩きは、太宰府天満宮参道が定着しつつあり、その中で同店も人気のホットドック屋として定着しつつあります。

【商品概要】

・太宰府ドック(ブランド豚100%) 650円税込

・飛梅ドック(カリカリ梅入りソーセージ) 650円税込

・チーズドック(濃厚チーズたっぷり) 750円税込

・合格ドック(受験に勝つ!試験に勝つ!ソースかつ!) 750円税込

*現在新商品キャンペーンにつき600円税込にて販売中

博多角煮まんじゅう 600円税込

合格角煮まんじゅう 600円税込

