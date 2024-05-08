5月8日、川崎競馬場で行われた11R・エンプレス杯（Jpn2・4歳上オープン・牝・ダ2100m）は、武豊騎乗の1番人気、オーサムリザルト（牝4・栗東・池江泰寿）が勝利した。クビ差の2着に3番人気のグランブリッジ（牝5・栗東・新谷功一）、3着に7番人気のキャリックアリード（牝5・大井・藤田輝信）が入った。勝ちタイムは2:14.5（稍重）。

2番人気で松山弘平騎乗、アイコンテーラー（牝6・栗東・河内洋）は、5着敗退。

ダート界に新たな新星が現れた。デビューから5連勝のオーサムリザルトが、武豊騎手を背に無傷の6連勝。重賞初挑戦で初制覇だ。レースでは好スタート好ダッシュを決めて2番手につけると、正面スタンド前では押し出されるようにハナヘ。マイペースで直線まで運ぶとそのまま逃げ込みを図り、外から来たグランブリッジをクビ差凌いだ。

オーサムリザルト 6戦6勝

（牝4・栗東・池江泰寿）

父：Justify

母：Blossomed

母父：Deputy Minister

馬主：インゼルレーシング

生産者：Orpendale/Chelston/Wynatt

【全着順】

1着 オーサムリザルト 武豊

2着 グランブリッジ 川田将雅

3着 キャリックアリード 御神本訓史

4着 ライオットガール 岩田望来

5着 アイコンテーラー 松山弘平

6着 アーテルアストレア 菱田裕二

7着 グレースルビー 達城龍次

8着 コスモポポラリタ 笹川翼

9着 マルグリッド 今野忠成

10着 アンティキティラ 多田羅誠也

11着 マテリアルガール 吉原寛人

12着 スノーパトロール 小林捺花