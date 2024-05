“JYP新人”NEXZ、カリスマ性あふれる個人コンセプトフォトを公開

JYPエンターテインメント(以下、JYP)の新人ボーイズグループNEXZが、カリスマ性あふれるジャケットイメージを公開した。彼らは今月20日、デビューシングル「Ride the Vibe」を発売し、グローバルデビューする。JYPは5日、デビューアルバムの予告イメージを初めて公開したことに続き、本日(8日)0時には個人コンセプトフォト7枚を追加で公開した。新しいフォトでは黒い衣装を着たTOMOYA、YU、HARU、SO GEON、SEITA、HYUI、YUKIがクールな雰囲気を漂わせており、目を引いた。7人のメンバーは強烈なビジュアルでデビューアルバムのコンセプトへの関心を高め、ファンを魅了している。

デビュー曲「Ride the Vibe」は、初めてだから感じることができるときめき、ワクワクなどの感情の波動を歌詞で表現した。彼らはグループならではの音楽の“Vibe”を表した「Ride the Vibe」で、これからの未来を新しい世代とともに切り開いていく。2023年、日本のソニーミュージックとJYPによる日韓合同オーディション・プロジェクト「Nizi Project Season 2」から誕生したNEXZは、JYPが約6年ぶりにローンチする新人ボーイズグループだ。NEXZは20日の午後6時、シングル「Ride the Vibe」と同名のタイトル曲を正式に発売する。