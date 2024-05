夏の『SWEET LOVE SHOWER 2024』第2弾出演アーティストにイエモン、羊文学、マカロニえんぴつら27組

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■『SPACE SHOWER TV 35th ANNIVERSARY SWEET LOVE SHOWER 2024』は、8月30日から9月1日の3日間、山梨県 山中湖交流プラザ きららで開催!

8月30日から9月1日の3日間、山梨県 山中湖交流プラザ きららで開催される『SPACE SHOWER TV 35th ANNIVERSARY SWEET LOVE SHOWER 2024』の第2弾出演アーティストが発表された。

2024年は、春夏年2回開催されるスペースシャワーTV主催の野外音楽フェスティバル『SWEET LOVE SHOWER 2024』。

夏のラブシャ第2弾には、初出演のアーティストからラブシャの顔まで計27組のアーティストがラインナップ。

今回出演したのは、先日約3年半ぶりの東京ドーム公演を成功させたばかりのTHE YELLOW MONKEYをはじめ、 Awich、Novel Core、君島大空ら音楽性に富んだ初出演勢に加え、スペシャと同じくデビュー35周年の東京スカパラダイスオーケストラ 、ソロデビュー20周年のKREVA、ソロデビュー5周年&ソロとしては初出演となる宮本浩次と、今年周年を迎えてもなお音楽シーンの第一線を走り続けるトップランナーたちも山中湖に集結。

また、久しぶりに山中湖に戻ってくるSiM、WANIMA、iri、スガ シカオ、吉澤嘉代子 そして活動休止前最後のラブシャ出演となるNulbarichも出演が決定。さらにスペシャと縁の深いOKAMOTO’S、BLUE ENCOUNT、Tempalay、MONO NO AWARE 、そして昨年も好評を博した 斎藤宏介(UNISON SQUARE GARDEN/XIIX) のレギュラー番組『斎遊記』の出張編『斎遊記 -富士山編 ’24-』も決定。

ラブシャスプリングをはじめ各地のフェスや大きな舞台でオーディエンスを沸かす羊文学、マカロニえんぴつ、Chilli Beans.の出演も決定した。

合わせて、各日程の日割りも発表され、5月8日より全券種のオフィシャル2次先行チケット受付がスタートした。

さらに、5月11・12日に開催される『SWEET LOVE SHOWER SPRING 2024』にて「会場限定先行(抽選)」の実施も決定した。詳細はイベント公式サイトで。

『SPACE SHOWER TV 35th ANNIVERSARY SWEET LOVE SHOWER 2024』

08/30(金)~09/01(日)山梨・山中湖交流プラザ きらら

THE YELLOW MONKEY / Awich / OKAMOTO’S / THE ORAL CIGARETTES / カメレオン・ライム・ウーピーパイ / 9mm Parabellum Bullet / 斎遊記 富士山編 ’24(斎藤宏介 from UNISON SQUARE GARDEN/XIIX) / Saucy Dog / SiM / SUPER BEAVER / 帝国喫茶 / 10-FEET / Novel Core / Vaundy / ハルカミライ / 04 Limited Sazabys / プッシュプルポット / BLUE ENCOUNT / Hedigan’s / THE BAWDIES / My Hair is Bad / 森 大翔 / 吉澤嘉代子 他

8月31日(土)出演アーティスト

imase / iri / KREVA / go!go!vanillas / サカナクション / サバシスター / Chevon / スガ シカオ / スピッツ / 高橋優 / This is LAST / Tempalay / なきごと / Nulbarich / ハンブレッダーズ / 羊文学 / PEOPLE 1 / フレデリック / マルシィ / 礼賛 / 緑黄色社会 / WurtS 他

9月1日(日)出演アーティスト

アイナ・ジ・エンド / ammo / ELLEGARDEN / オレンジスパイニクラブ / 神はサイコロを振らない / キタニタツヤ / 君島大空 合奏形態 / Creepy Nuts / クリープハイプ / ストレイテナー / Chilli Beans. / Tele / 東京スカパラダイスオーケストラ / NEE / マカロニえんぴつ / Maki / マキシマム ザ ホルモン / 宮本浩次 / MONO NO AWARE / ヤングスキニー / Lucky Kilimanjaro / 離婚伝説 / WANIMA 他

