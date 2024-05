Image: Google

Androidの新バージョンといえば、熱心なユーザーにとっては特別なイベントのような意味があります。

新しいソフトウェアの機能やより優れたアルゴリズム、改善されたユーザーインターフェースなどなど、期待と楽しさに満ちたものだったりするわけです。

先日、Googleは新たなAndroid 15のパブリックベータ版をリリースしました。ベータ版ではAndroid 15がどのようなものになっていくかを見ることができますが、全体像を見通せるわけではありません。調整の多くは、ユーザー側ではなく舞台裏で行なわれます。

このベータ版は一般公開の準備が整うまで、今後数回に分けて公開されていく予定です。正式リリースについてはまだしばらく待たなければならないというわけ。

とはいえ、興味がある方はベータ版をダウンロードしてどのようなものか確認してみてもいいでしょう。ただし、Android 15の今後の内容については必ず読んでくださいね。

さて、今回はそんなAndroid 15ベータ版の新機能や改良された部分から興味深いものやテンションがあがりそうなものを紹介していきます。

新しい音量調整画面

Screenshot: Mishaal Rahman / Android Authority

まずは、新しくなった音量調整画面です。こちらは大きな変更点ではありませんが、歓迎すべきものといえるでしょう。

Android 15の音量調整画面は、視覚的に素晴らしいコントローラーといえ、各スライダーの表示を折りたたんだり開いたりと表示変更も可能になっています。

ちなみに、このスクリーンショットは、Android Authorityに掲載されたMishaal Rahman氏によるリーク情報によるもので、Android 15ベータ版を入れたPixel 6 Proではこの画面は表示されませんでした。

Android 15 could revamp the volume panel and make it collapsible

画面を部分的に共有

Screenshot: Florence Ion / Gizmodo US

こちらの部分的画面共有では、画面全体ではなくアプリウィンドウのみの共有や録画が可能になります。画面のシェアをしつつもすべてを見せなくても済むというものです。

画面共有や画面録画の途中で通知が表示されたり消えたり、なんてこともなくなるわけですね。

通知クールダウン

Screenshot: Florence Ion / Gizmodo US

スマホの通知画面が溜まっている、といった状況のときには大抵が誰かからのメッセージなどではなく、ゲーム(あるいはそのほか)のアプリからの通知だったりします。

Android 15では、新たに通知のクールダウン機能により、同じアプリから連続で通知がきた場合に音量が徐々に下がっていくようになります。ちなみに、現在のベータ版ではこの機能が適用されない可能性もあります。

通知のセキュリティ強化

Screenshot: Florence Ion / Gizmodo US

メッセージアプリを利用した2段階認証でアカウントにログインする方も多いかもしれません。

Android 15の最終バージョンでは、この2段階認証のリクエストを隠す機能が含まれる予定とのこと。この機能は番号の通知ポップアップを物理的に非表示にするというわけではないようですが、端末内のほかのアプリが番号を読み取ったりできないようにメッセージをロックします。

高画質のウェブカメラ機能

Screenshot: Florence Ion / Gizmodo US

Android 14から追加されたウェブカメラ機能ですが、Android 15ではより高画質で利用できるようになります。

USB-C経由でPixelデバイスをコンピューターに接続し、通知画面からUSB接続設定を表示すると「充電」や「ファイル転送」などの機能のなかから「ウェブカメラ」を選べます。コンピューター上でカメラアプリを起動するとデバイスをウェブカメラとして選択できるようになります。

「プライベートスペース」という機能

Image: Android Authority / YouTube

「プライベートスペース」とよばれるこの機能は、スマホ上のアプリなどをほかの人が見られないように隠すというものです。その際に別のプロファイルを作成して、個人情報などが含まれるアプリや個人用のファイルなどを他人がアクセスできなくなるようにするようです。

この機能はメッセージアプリ自体とそのアプリ内のテキストを隠すための使われる可能性があります。残念ながら現在のAndroid 15ベータ版にはこの機能のプレビューはありません。機能の詳細はAndroid Authorityが詳しく書いています。Android 14ベータ版のリリースの際にこの機能を試したとのこと。

Here is Android 15's new Private Space in action

衛星接続のサポート

Photo: Florence Ion / Gizmodo US

現在のベータ版では特になにもプレビューはありませんが、衛星接続のサポートがなにかしらのかたちで登場するとのこと。

衛星接続のプラットフォームの拡張や、ユーザーエクスペリエンス向上のためにUI要素にも追加があるようです。Google Pixel 9に関連したリークにも衛星接続については情報がありましたが、Androidプラットフォーム全体でも機能追加があるようですね。

Everything We Know About the Google Pixel 9

マルチストリームのオーディオ共有

Screenshot: 9to5Google

パブリックベータ版では、開発者プレビュー版で明らかになった機能が公開されないということもよくあります。Android 15では2回開発者プレビュー版が公開されました。

2度目の開発者プレビュー版で、デバイスの「接続設定」のなかに「オーディオ共有」機能が存在するという証拠が出ました。

一般的な想定で考えると、これは互換性のあるデバイスを利用して近くのユーザーにオーディオをブロードキャストするための機能の可能性が高いといえます。Android 15のAuracastの仕様がこのようになるとも考えられます。

Android 15 DP2: 'Audio sharing' will play music on multiple headphones

Edge-to-edgeのアプリ表示

Image: Google

画面の端から端まで表示させるEdge-to-edgeについては、Android Developers Blogに掲載されています。Edge-to-edge表示が既定となり、開発側は簡単にアプリをこのように表示できるようになります。

上記の画像のように、上下のナビゲーションバーなどがなくなることでインターフェースが視覚的により快適になりますね。

The First Beta of Android 15

ヘルスコネクトのアップデート

Screenshot: Florence Ion / Gizmodo US

ヘルスコネクトがアップデートされることは発表されていますが、現時点ではあまりわかっていないのでひとまずこのスライドを入れておきます。

さて、ヘルスコネクトはヘルスデータ、フィットネスやアクティビティのデータの管理プラットフォームですが、現時点では少し散らかった印象です。Google Fitやほかのサードパーティ製アプリのデータを同期できますが、どのように共有するかなど煩雑としています。

Android 15でのヘルスコネクトのアップデートにより、Samsung HealthやFitbitなどのアプリがほかのアプリと連携しやすくなるはずです。このあたりはリリースを待ちましょう。