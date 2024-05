「スクウェア・エニックス アルティメットセール 〜Golden Week 2024 PART2〜」5月22日(水)まで開催中!!

ニンテンドーeショップとPlayStation Storeにて、スクウェア・エニックスの人気ダウンロード版タイトルがお得になる「スクウェア・エニックス アルティメットセール 〜Golden Week 2024 PART2〜」が開催中だ。

本セールでは、「FOAMSTARS」が30%OFFでセールに初登場。「CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION」など、ニンテンドーe ショップ、PlayStation Store にて販売中のダウンロード版タイトルがお得に購入可能。

期間は2024年5月22日(水)まで。ぜひこの機会にスクウェア・エニックスの気になるゲームを購入し、プレイしてみてはいかがだろうか。



全参加タイトルは下記リンク、及びニンテンドーeショップ、PlayStationStoreにて確認しよう。

【「スクウェア・エニックス アルティメットセール 〜Golden Week 2024 PART2〜」】

<セール期間>

2024年5月8日(水) 〜 2024年5月22日(水)まで



※タイトルによりセール開始日・終了日が異なる。

※購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で購入。

※セール価格は各ストア上にて直接確認。





以下、本セール対象タイトルを一部ピックアップ。



■「CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION」

PlayStation5 / PlayStation4 / Nintendo Switch

50%OFF!

(C) SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA





■「BRAVELY DEFAULT II」

Nintendo Switch

50%OFF!

(C) SQUARE ENIX





■「タクティクスオウガ リボーン」

PlayStation5 / PlayStation4 / Nintendo Switch

50%OFF!

(C) SQUARE ENIX





■「いただきストリート ドラゴンクエスト&ファイナルファンタジー 30th ANNIVERSARY」

PlayStation4

50%OFF!

(C) 2017 ARMOR PROJECT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

(C) SUGIYAMA KOBO

DRAGON QUEST characters: (C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

FINAL FANTASY characters: (C) SQUARE ENIX

CHARACTER ILLUSTRATION: SHIRO AMANO





■「Voice of Cards Trilogy」

PlayStation4 / Nintendo Switch

40%OFF!

(C) SQUARE ENIX





■「FOAMSTARS」

PlayStation5 / PlayStation4

30%OFF! ★初セール!

(C) SQUARE ENIX





■「春ゆきてレトロチカ」

PlayStation5 / PlayStation4 / Nintendo Switch

60%OFF!

(C) SQUARE ENIX

Developed by h.a.n.d., Inc. Story by Nemeton



■「トライアングルストラテジー」

Nintendo Switch

50%OFF!

(C) SQUARE ENIX





■「FINAL FANTASY XV ROYAL EDITION」

PlayStation4

60%OFF!

(C) 2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. MAIN CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA





■「VALKYRIE ELYSIUM」

PlayStation5 / PlayStation4

60%OFF!

(C) SQUARE ENIX





■「CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION」

PlayStation4 / Nintendo Switch

50%OFF!

(C) 1996, 1999, 2022 SQUARE ENIX CO.,LTD. All Rights Reserved.





■「THE LAST REMNANT Remastered」

PlayStation4 / Nintendo Switch

60%OFF!

(C) SQUARE ENIX





■「新すばらしきこのせかい」

PlayStation4 / Nintendo Switch

60%OFF!

(C) SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA & GEN KOBAYASHI & MIKI YAMASHITA





■「Life is Strange Remastered Collection」

PlayStation4 / Nintendo Switch

40%OFF!

LIFE IS STRANGE (C) 2015, 2023 Square Enix Limited. LIFE IS STRANGE: BEFORE THE STORM (C) 2017, 2023 Square Enix Limited.

All rights reserved. LIFE IS STRANGE, SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or trademarks of the

Square Enix group of companies. DECK NINE and DECK NINE GAMES are registered trademarks of Idol Minds, LLC. DONTNOD and

DONTNOD Entertainment are registered trademarks of DONTNOD Entertainment, S.A

