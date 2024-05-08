SHINee、東京ドームライブ映像作品のプレイリストおよび初回盤収録の代々木ライブ映像を公開
▲通常盤
SHINeeが6月19日(水)、LIVE Blu-ray&DVD『SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME』をリリースする。同映像作品より本編映像をセットリスト順に並べたプレイリストがSpotify、Apple Music、LINE MUSICにて公開となった。
◆SHINee 動画 / 画像
『SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME 2024/2/25』セットリストはSHINeeの想い出を振り返るようなデビュー当時の楽曲から最新曲まで、ヒットソングが盛り込まれたものだ。Spotifyでは、日本語楽曲のライブ映像が明日5月9日以降順次Spotify Canvasにて公開される。楽曲とともにライブ映像も楽しむことができるとのことだ。
『SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME 2024/2/25』の楽曲を公開するアンケート企画の実施も決定。第一弾は5月19日(日)から21日(火)まで。その中で最も希望が多かった1曲が5月24日(金)にプレミア公開されるとのことだ。アンケートは今後、第三弾まで予定されており、3週に渡って特別先行公開ライブ映像を楽しむことができる。
■『SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME』プレイリスト
▼「An Encore」 from SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] in 国立代々木競技場第一体育館2023/11/29
■LIVE Blu-ray『SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME』
購入リンク：https://lnk.to/pijptokyo
商品詳細：https://shinee.jp/news/2024/0405_2171.html
▲UMS盤
【UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤 Blu-ray】D2XN-1068 \16,500(税込)
※Blu-ray2枚+GOODS(SHINee FANLIGHT DISPLAY)+PHOTOBOOK 100P+PHOTOCARD
※三方背ケース付スペシャルトレイ&オリジナルブック仕様
※サイズ : H320.5mm×W227.5mm×D26mm
▼Disc1 Blu-ray
＜SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME 2024/2/25＞
Opening
- VCR : Note -
Clue + Sherlock (Japanese Ver.)
Picasso
Stranger
君のせいで
Get The Treasure
Dream Girl (Japanese Ver.)
- MC -
Like It
Good Evening (Japanese Ver.)
- DANCER PERFORMANCE : Breaking News + Nothing To Lose -
HARD
Don't Call Me (Japanese Ver.)
Body Rhythm
JUICE
- MC -
Everybody
Lucifer
View
Downtown Baby
Dazzling Girl
- VCR : 1 of 1 (Japanese Ver.) -
Replay -君は僕のeverything-
Love Like Oxygen
Your Number
- MC -
Keeping love again
Fire
Diamond Sky
LOVE
- ENCORE -
SUPERSTAR
Runaway
The Feeling
- MC -
Colors of the season
1000年、ずっとそばにいて…
▼Disc2 Blu-ray ※特典映像
○Documentary of SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION]
・さいたまスーパーアリーナ (2023/9/30・10/1)
・大阪城ホール (2023/10/6・10/7)
・日本ガイシホール (2023/11/22・11/23)
・国立代々木競技場第一体育館 (2023/11/28・11/29)
・東京ドーム (2024/2/24・2/25)
○Member Official Commentary of SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION]
○MC Collection of SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION]
・さいたまスーパーアリーナ (2023/9/30・10/1)
・大阪城ホール (2023/10/6・10/7)
・日本ガイシホール (2023/11/22・11/23)
・国立代々木競技場第一体育館 (2023/11/28・11/29)
・東京ドーム (2024/2/24)
▼GOODS
SHINee FANLIGHT DISPLAY
※サイズ:W210×H200×D110mm
※材質：アクリル3mm
※種類：1種
※パーツ：背景×1 / 側面×2 / 土台×1 / 正面×2 / 中面仕切り×1 / 各メンバー×1
※実際の商品とは仕様や加工、サイズに若干の誤差が生じる場合がありますこと予めご了承ください。▼PHOTOBOOK
＜SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME＞
LIVE PHOTO + OFFSHOT 100P
▼PHOTOCARD
※UNIVERSAL MUSIC STORE限定オリジナル絵柄
※全3セット(各メンバー1枚ずつ計3枚のセット×3種)よりランダム1セット
▲初回限定盤
【初回生産限定盤 Blu-ray】UPXH-29066 \14,300(税込)
※Blu-ray2枚+PHOTOBOOK 72P＋PHOTOCARD
※スペシャルクリアケース付デジパック仕様
▼Disc1 Blu-ray
＜SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME 2024/2/25＞
Opening
- VCR : Note -
Clue + Sherlock (Japanese Ver.)
Picasso
Stranger
君のせいで
Get The Treasure
Dream Girl (Japanese Ver.)
- MC -
Like It
Good Evening (Japanese Ver.)
- DANCER PERFORMANCE : Breaking News + Nothing To Lose -
HARD
Don't Call Me (Japanese Ver.)
Body Rhythm
JUICE
- MC -
Everybody
Lucifer
View
Downtown Baby
Dazzling Girl
- VCR : 1 of 1 (Japanese Ver.) -
Replay -君は僕のeverything-
Love Like Oxygen
Your Number
- MC -
Keeping love again
Fire
Diamond Sky
LOVE
- ENCORE -
SUPERSTAR
Runaway
The Feeling
- MC -
Colors of the season
1000年、ずっとそばにいて…
▼Disc2 Blu-ray
＜SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] in 国立代々木競技場第一体育館 2023/11/29＞
Opening
Chemistry
Dream Girl (Japanese Ver.)
Heart Attack
Like It
Atlantis
- MC -
Sweet Misery
CØDE
Good Evening
- DANCER PERFORMANCE : JULIETTE + Breaking News -
Don't Call Me (Japanese Ver.)
Body Rhythm
JUICE
- MC -
Everybody
View
Downtown Baby
The Feeling
- VCR : 1 of 1 (Japanese Ver.) -
Replay
Love Like Oxygen
Diamond Sky
- MC -
Kind
Selene 6.23
An Ode To You
An Encore
- ENCORE -
HARD
- MC -
Hitchhiking
Runaway
▼PHOTOBOOK
＜SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME＞LIVE PHOTO + ＜SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] in 国立代々木競技場第一体育館＞LIVE PHOTO 72P
▼PHOTOCARD
※＜SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] in 国立代々木競技場第一体育館＞LIVE PHOTO絵柄
※全3セット(各メンバー1枚ずつ計3枚のセット×3種)よりランダム1セット
【通常盤 Blu-ray】UPXH-20140 \7,150(税込)
※Blu-ray1枚+PHOTOBOOK 12P＋PHOTOCARD
▼Disc1 Blu-ray
＜SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME 2024/2/25＞
Opening
- VCR : Note -
Clue + Sherlock (Japanese Ver.)
Picasso
Stranger
君のせいで
Get The Treasure
Dream Girl (Japanese Ver.)
- MC -
Like It
Good Evening (Japanese Ver.)
- DANCER PERFORMANCE : Breaking News + Nothing To Lose -
HARD
Don't Call Me (Japanese Ver.)
Body Rhythm
JUICE
- MC -
Everybody
Lucifer
View
Downtown Baby
Dazzling Girl
- VCR : 1 of 1 (Japanese Ver.) -
Replay -君は僕のeverything-
Love Like Oxygen
Your Number
- MC -
Keeping love again
Fire
Diamond Sky
LOVE
- ENCORE -
SUPERSTAR
Runaway
The Feeling
- MC -
Colors of the season
1000年、ずっとそばにいて…
▼PHOTOBOOK
＜SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME＞LIVE PHOTO 12P
▼PHOTOCARD
※＜SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME＞LIVE PHOTO絵柄
※メンバー各2種全6種中ランダム1種
【通常盤 DVD】UPBH-20326 \6,050(税込)
※DVD1枚+PHOTOBOOK 12P＋PHOTOCARD
▼Disc1 Blu-ray
＜SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME 2024/2/25＞
Opening
- VCR : Note -
Clue + Sherlock (Japanese Ver.)
Picasso
Stranger
君のせいで
Get The Treasure
Dream Girl (Japanese Ver.)
- MC -
Like It
Good Evening (Japanese Ver.)
- DANCER PERFORMANCE : Breaking News + Nothing To Lose -
HARD
Don't Call Me (Japanese Ver.)
Body Rhythm
JUICE
- MC -
Everybody
Lucifer
View
Downtown Baby
Dazzling Girl
- VCR : 1 of 1 (Japanese Ver.) -
Replay -君は僕のeverything-
Love Like Oxygen
Your Number
- MC -
Keeping love again
Fire
Diamond Sky
LOVE
- ENCORE -
SUPERSTAR
Runaway
The Feeling
- MC -
Colors of the season
1000年、ずっとそばにいて…
▼PHOTOBOOK
＜SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME＞LIVE PHOTO 12P
▼PHOTOCARD
※＜SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME＞LIVE PHOTO絵柄
※メンバー各2種全6種中ランダム1種
■＜2024 KEYLAND ON : AND ON in Japan＞
7月06日(土) 東京・国立代々木競技場第一体育館
open16:00 / start17:00
7月07日(日) 東京・国立代々木競技場第一体育館
open15:00 / start16:00
8月10日(土) 兵庫・神戸ワールド記念ホール
open16:00 / start17:00
8月11日(日) 兵庫・神戸ワールド記念ホール
open15:00 / start16:00
8月12日(月/祝) 兵庫・神戸ワールド記念ホール
open15:00 / start16:00開
※開場・開演時間は変更になる可能性がございます。
▼チケット
■指定席：12,800円(税込)/枚
※決済事務手数料 950円(税込)/枚
※お1人様1公演につき1申し込み2枚まで
※今回の公演はペンライトの付属はございません
※未就学児⼊場不可
■プレミアムシート：20,000円(税込)/枚
※一般チケット 12,800円+アップグレード 7,200円
関連リンク
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◆＜2024 KEYLAND ON : AND ON in Japan＞特設ページ