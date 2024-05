SHINeeが6月19日(水)、LIVE Blu-ray&DVD『SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME』をリリースする。同映像作品より本編映像をセットリスト順に並べたプレイリストがSpotify、Apple Music、LINE MUSICにて公開となった。『SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME 2024/2/25』セットリストはSHINeeの想い出を振り返るようなデビュー当時の楽曲から最新曲まで、ヒットソングが盛り込まれたものだ。Spotifyでは、日本語楽曲のライブ映像が明日5月9日以降順次Spotify Canvasにて公開される。楽曲とともにライブ映像も楽しむことができるとのことだ。

■LIVE Blu-ray『SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME』





▲UMS盤 ▲UMS盤



▲初回限定盤 ▲初回限定盤

2024年 6月19日(水)リリース購入リンク:https://lnk.to/pijptokyo商品詳細:https://shinee.jp/news/2024/0405_2171.html【UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤 Blu-ray】D2XN-1068 \16,500(税込)※Blu-ray2枚+GOODS(SHINee FANLIGHT DISPLAY)+PHOTOBOOK 100P+PHOTOCARD※三方背ケース付スペシャルトレイ&オリジナルブック仕様※サイズ : H320.5mm×W227.5mm×D26mm▼Disc1 Blu-ray<SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME 2024/2/25>Opening- VCR : Note -Clue + Sherlock (Japanese Ver.)PicassoStranger君のせいでGet The TreasureDream Girl (Japanese Ver.)- MC -Like ItGood Evening (Japanese Ver.)- DANCER PERFORMANCE : Breaking News + Nothing To Lose -HARDDon't Call Me (Japanese Ver.)Body RhythmJUICE- MC -EverybodyLuciferViewDowntown BabyDazzling Girl- VCR : 1 of 1 (Japanese Ver.) -Replay -君は僕のeverything-Love Like OxygenYour Number- MC -Keeping love againFireDiamond SkyLOVE- ENCORE -SUPERSTARRunawayThe Feeling- MC -Colors of the season1000年、ずっとそばにいて…▼Disc2 Blu-ray ※特典映像○Documentary of SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION]・さいたまスーパーアリーナ (2023/9/30・10/1)・大阪城ホール (2023/10/6・10/7)・日本ガイシホール (2023/11/22・11/23)・国立代々木競技場第一体育館 (2023/11/28・11/29)・東京ドーム (2024/2/24・2/25)○Member Official Commentary of SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION]○MC Collection of SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION]・さいたまスーパーアリーナ (2023/9/30・10/1)・大阪城ホール (2023/10/6・10/7)・日本ガイシホール (2023/11/22・11/23)・国立代々木競技場第一体育館 (2023/11/28・11/29)・東京ドーム (2024/2/24)▼GOODSSHINee FANLIGHT DISPLAY※サイズ:W210×H200×D110mm※材質:アクリル3mm※種類:1種※パーツ:背景×1 / 側面×2 / 土台×1 / 正面×2 / 中面仕切り×1 / 各メンバー×1※実際の商品とは仕様や加工、サイズに若干の誤差が生じる場合がありますこと予めご了承ください。▼PHOTOBOOK<SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME>LIVE PHOTO + OFFSHOT 100P▼PHOTOCARD※UNIVERSAL MUSIC STORE限定オリジナル絵柄※全3セット(各メンバー1枚ずつ計3枚のセット×3種)よりランダム1セット【初回生産限定盤 Blu-ray】UPXH-29066 \14,300(税込)※Blu-ray2枚+PHOTOBOOK 72P+PHOTOCARD※スペシャルクリアケース付デジパック仕様▼Disc1 Blu-ray<SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME 2024/2/25>Opening- VCR : Note -Clue + Sherlock (Japanese Ver.)PicassoStranger君のせいでGet The TreasureDream Girl (Japanese Ver.)- MC -Like ItGood Evening (Japanese Ver.)- DANCER PERFORMANCE : Breaking News + Nothing To Lose -HARDDon't Call Me (Japanese Ver.)Body RhythmJUICE- MC -EverybodyLuciferViewDowntown BabyDazzling Girl- VCR : 1 of 1 (Japanese Ver.) -Replay -君は僕のeverything-Love Like OxygenYour Number- MC -Keeping love againFireDiamond SkyLOVE- ENCORE -SUPERSTARRunawayThe Feeling- MC -Colors of the season1000年、ずっとそばにいて…▼Disc2 Blu-ray<SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] in 国立代々木競技場第一体育館 2023/11/29>OpeningChemistryDream Girl (Japanese Ver.)Heart AttackLike ItAtlantis- MC -Sweet MiseryCØDEGood Evening- DANCER PERFORMANCE : JULIETTE + Breaking News -Don't Call Me (Japanese Ver.)Body RhythmJUICE- MC -EverybodyViewDowntown BabyThe Feeling- VCR : 1 of 1 (Japanese Ver.) -ReplayLove Like OxygenDiamond Sky- MC -KindSelene 6.23An Ode To YouAn Encore- ENCORE -HARD- MC -HitchhikingRunaway▼PHOTOBOOK<SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME>LIVE PHOTO + <SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] in 国立代々木競技場第一体育館>LIVE PHOTO 72P▼PHOTOCARD※<SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] in 国立代々木競技場第一体育館>LIVE PHOTO絵柄※全3セット(各メンバー1枚ずつ計3枚のセット×3種)よりランダム1セット【通常盤 Blu-ray】UPXH-20140 \7,150(税込)※Blu-ray1枚+PHOTOBOOK 12P+PHOTOCARD▼Disc1 Blu-ray<SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME 2024/2/25>Opening- VCR : Note -Clue + Sherlock (Japanese Ver.)PicassoStranger君のせいでGet The TreasureDream Girl (Japanese Ver.)- MC -Like ItGood Evening (Japanese Ver.)- DANCER PERFORMANCE : Breaking News + Nothing To Lose -HARDDon't Call Me (Japanese Ver.)Body RhythmJUICE- MC -EverybodyLuciferViewDowntown BabyDazzling Girl- VCR : 1 of 1 (Japanese Ver.) -Replay -君は僕のeverything-Love Like OxygenYour Number- MC -Keeping love againFireDiamond SkyLOVE- ENCORE -SUPERSTARRunawayThe Feeling- MC -Colors of the season1000年、ずっとそばにいて…▼PHOTOBOOK<SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME>LIVE PHOTO 12P▼PHOTOCARD※<SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME>LIVE PHOTO絵柄※メンバー各2種全6種中ランダム1種【通常盤 DVD】UPBH-20326 \6,050(税込)※DVD1枚+PHOTOBOOK 12P+PHOTOCARD▼Disc1 Blu-ray<SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME 2024/2/25>Opening- VCR : Note -Clue + Sherlock (Japanese Ver.)PicassoStranger君のせいでGet The TreasureDream Girl (Japanese Ver.)- MC -Like ItGood Evening (Japanese Ver.)- DANCER PERFORMANCE : Breaking News + Nothing To Lose -HARDDon't Call Me (Japanese Ver.)Body RhythmJUICE- MC -EverybodyLuciferViewDowntown BabyDazzling Girl- VCR : 1 of 1 (Japanese Ver.) -Replay -君は僕のeverything-Love Like OxygenYour Number- MC -Keeping love againFireDiamond SkyLOVE- ENCORE -SUPERSTARRunawayThe Feeling- MC -Colors of the season1000年、ずっとそばにいて…▼PHOTOBOOK<SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME>LIVE PHOTO 12P▼PHOTOCARD※<SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME>LIVE PHOTO絵柄※メンバー各2種全6種中ランダム1種