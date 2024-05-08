ËÜÅö¤ËÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤ë¡© ¤¤¤¸¤á¤ÎÈï³²¼Ô¤Î²È¤Ë¼Õºá¤Ø¹Ô¤¯¤â¡¢Ì¼¤Î¤³¤È¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡¿Ì¼¤¬¤¤¤¸¤á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¨
¡ØÌ¼¤¬¤¤¤¸¤á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¡Ê¤·¤í¤ä¤®½©¸ã¡§Ì¡²è /KADOKAWA¡ËÂè8²ó¡ÚÁ´14²ó¡ÛÃæ³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤¤¤¸¤á¤é¤ì¡¢¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¼çÉØ¡¦ÀÖÌÚ²ÃÆà»Ò¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢¾®³Ø5Ç¯À¸¤ÎÌ¼¡¦°¦¤¬Æ±µéÀ¸¤ÎÇÏ¾ì¾®½Õ¤ò¤¤¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£Ì¼¤Ë¼ÁÌä¤ò¤·¤Æ¤â¡È±³¤òÉÕ¤""¤¤¤¸¤á¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ËÅÜ¤ê¤ò³Ð¤¨¤ë¤â¡¢²ÈÂ²¤ÇÇÏ¾ì²È¤Ë¼Õºá¤Ë¸þ¤«¤¤¼Õºá¤ò¤¹¤ë¤¬¡¢¤¤¤¸¤á¤ò¼õ¤±¤¿ÇÏ¾ì¾®½Õ¤Ï¤½¤Î¸åÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¾®½Õ¤ÎÊì¤ÏÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ì¼¤Î¤¿¤á¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ë¤â¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤º½ù¡¹¤ËÈè¤ì²Ì¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤Ä¤¤¤ËSNS¤Ë¨¡¨¡¡£¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤Ë¤â¤¢¤ë¡È¤¤¤¸¤áÌäÂê""¡£¤¤¤¸¤á¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤È¤¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ä³Ø¹»¤Î¡ÖÀµ¤·¤¤ÂÐ±þ¡×¤È¤Ï¡© ²¿¤¬Àµ¤·¤¤ÂÐ±þ¤Ê¤Î¤«¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡ØÌ¼¤¬¤¤¤¸¤á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤ÊÆâÍÆ¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤Î¾å¡¢¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£