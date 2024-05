ベクホ＆BIGONE、タイトル曲「Love or Die」MV公開…ドラマタイズ形式で構成

ベクホ(NU'EST)とラッパーのBIGONEが、プロジェクトシングルで相乗効果を発揮した。本日(8日)午後6時、各音楽配信サイトを通じてシングル「LOVE OR DIE」が発売される。「LOVE OR DIE」は、ミュージックパブリッシャーのプリズムフィルター(PRISMFILTER)企画の下、出会いさえ想像できなかった2人のアーティストが披露するプロジェクトシングルだ。2人の自作曲で構成され、優れた実力が際立つ。

タイトル曲「Love or Die」はオルタナティブロックジャンルの楽曲で、淡々とした導入部とコントラストをなすパワフルなサビがドラマチックな雰囲気を醸し出す。ギターとドラムの荒いサウンドで、「愛でなければ死」という強烈なタイトルを代弁した中、運命のいたずらのように近づいてきた愛をドラマチックな歌詞で表現した。音源と共に公開されたミュージックビデオはドラマタイズ形式で構成され、2人の複雑な感情が際立つ。1人の女性をめぐってジレンマに陥った彼らの姿からは、危うい雰囲気が漂う。一編の映画のようなストーリーと、2人の華やかなパフォーマンスシーンが交差し、見る楽しさを与えた。他にも、シングルには自分も知らないうちに相手を気にして嫉妬する片思いを歌った「愛してるからなんだ」、別れの後、一緒に過ごした日々を思い出し、胸がいっぱいになった状態を描く「Oh my best day」が収録された。また、タイトル曲をそれぞれEDMとアコースティックバージョンでリミックスした「Love or Die(EDM ver.)」「Love or Die(Unplugged ver.)」も収録される。今月18日には、ソウル西大門(ソデムン)区YES24 Wanderloch Hallにてコンサート「2024 BAEKHO & BIGONE CONCERT ウリ楽」が開催される。