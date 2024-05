ビョン・ウソク、人気番組「ユ・クイズ ON THE BLOCK」に出演決定!韓国で5月中に放送予定

俳優のビョン・ウソクが、tvNバラエティ番組「ユ・クイズ ON THE BLOCK」に出演する。



本日(8日)、tvNの関係者はマイデイリーを通じて「ビョン・ウソクが『ユ・クイズ ON THE BLOCK』に出演するのは事実だ。韓国で5月中に放送される予定だ」と明かした。



ビョン・ウソクは現在、tvN月火ドラマ「ソンジェ背負って走れ」でバンド「ECLIPSE」のボーカル、リュ・ソンジェ役で熱演を繰り広げている。多くの人々に愛されながら“リュ・ソンジェシンドローム”を巻き起こしている彼が、ユ・ジェソクとチョ・セホと会ってどのような話を交わすのか、期待が集まっている。



6月からは台湾・台北公演を皮切りに「2024 ByeonWooSeok Asia Fanmeeting Tour SUMMER LETTER」を開催する。