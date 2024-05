5月8日より開催

「6th Anniversary SUPER STAR FES」

セガは、Android/iOS用スポーツ育成シミュレーションゲーム「プロサッカークラブをつくろう!ロード・トゥ・ワールド」(サカつくRTW)において、イングランド強豪クラブのスーパースターたちが新★5選手として登場する「6th Anniversary SUPER STAR FES」を5月8日より開催した。

SSランク能力UPを持つ新★5選手も登場!「6th Anniversary SUPER STAR FES」開催

「6th Anniversary SUPER STAR FES」では、イングランド強豪クラブのスーパースターたちが、得意戦術「カウンター」の新★5選手として登場。同スカウトでは、「SSランク能力UP」を持つ新★5選手も登場する。

今回のスカウトは「通算ボーナス」付き。「6th Anniversary SUPER STAR FES」で通算100人目と300人目の選手を獲得すると、同スカウトにラインナップされている★5選手の中から好きな1人を選べる「5月SUPER STAR交換チケット」を入手できる。

また、★4バージョンの新選手たちがもらえるスペシャルログインボーナスも実施している。

特典付きスカウト

開催期間:5月8日 ~ 5月29日 10時59分

イングランド強豪クラブのスーパースターたちが新★5選手として登場する特典付きの特別なスカウト。STEP1・6で「★5選手出現確率アップ」の特別獲得枠が、STEP2~5とSTEP 7~9で「★5確定スカウトチケット」といった特典が付く。

通常版スカウト

開催期間:5月8日 ~ 5月29日 10時59分

イングランド強豪クラブのスーパースターたちが新★5選手として登場する。

スペシャルログインボーナス

開催期間:5月8日 ~ 5月29日 3時59分

期間中のログインで「6th Anniversary SUPER STAR FES」にもラインナップされた5選手の★4バージョンを、3人獲得できる。

新★5選手「タリゴア」登場!「レジェンドマッチ」開催

開催期間:5月8日 ~ 5月15日 10時59分

「レジェンドマッチ」は、レジェンドチームと対戦し、勝利ポイントゲージが一定量に達するとアイテムを獲得できるイベント。今回は、10,000pt達成報酬の新★5選手として「タリゴア」を入手できる。「タリゴア」は、イベントミッション「レジェンドマッチ50試合達成」でも手に入る。

「レジェンドマッチ」では試合に勝利すると、難易度に応じて「FEVERゲージ」が増加。ゲージがMAXに達すると「FEVER MODE」になる。「FEVER MODE」中は、「能力UP秘密練習の欠片」をランダムで入手できる。

新★5選手「タリゴア」登場!「レジェンドマッチ」

また、期間中にレジェンドマッチをプレイし、特定の条件を達成すると報酬がもらえる限定ミッションでは「監督スカウトチケット」や「能力UP秘密練習」に加え、新★5選手「タリゴア」も獲得できる。

特別ミッションで監督スカウトチケットGET!「SUPER WORLD CLUB CUP 60th」開催

【タリゴア】

開催期間:5月8日 ~ 5月14日 21時30分

応援期間:5月13日 22時 ~ 5月14日 18時35分

「サカつく RTW」のNo.1 クラブを決定する「SUPER WORLD CLUB CUP(SWCC)60th」が開催される。それぞれ、マスターディビジョン決勝トーナメントの優勝チームには「特製gol.コラボキャップ」と「特製gol.コラボドライTシャツ」が、準優勝~16位のチームには「特製gol.コラボドライTシャツ」がプレゼントされる。

「SWCC」

また、イベントでもらえる「トロフィー」は、イベントショップで★5選手やさまざまなアイテムと交換することができる。期間中は、特定の条件を達成すると「監督スカウトチケット」や「★5確定スカウトチケットの欠片」などがもらえる「SWCC特別ミッション」も開催されている。

さらに、マスターディビジョン決勝トーナメントで、応援したチームが優勝するとGB5000個を入手できる。

SWCC大会日程

【大会レギュレーション】

・予選

試合 レギュレーション 1次 10クラブリーグ戦。上位8クラブが2次予選進出 2次 10クラブリーグ戦。上位8クラブが最終予選進出 最終 2次予選を通過した全クラブとマッチング50試合の成績を元に上位60クラブが決勝進出

・プレーオフトーナメント

試合 レギュレーション 1回戦 ~ 決勝 最終予選上位61位~124位クラブによるトーナメント戦

・決勝トーナメント

試合 レギュレーション 1回戦 ~ 決勝 最終予選上位60クラブ+プレーオフ上位4クラブによるトーナメント戦

