【SCHNEIDER NACHTREIHER/40E スティールヘイズ】発売日・価格:未定

コトブキヤは5月8日、プラモデル「SCHNEIDER NACHTREIHER/40E スティールヘイズ」の原型画像を特設ページにて公開した。発売日・価格は未定。

本商品は、3D戦闘メカアクション「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON(アーマード・コアVI ファイアーズオブルビコン)」より、ラスティが駆る軽量二脚型AC「スティールヘイズ」をプラモデル化したもの。本日5月8日より開催中のイベント「第62回 静岡ホビーショー」にて原型が初公開されているが、コトブキヤの特設サイトでも画像を確認することができるようになっている。

付属品などの情報については続報にて案内予定とのこと。

□コトブキヤ「プラモデル最新情報『SCHNEIDER NACHTREIHER/40E スティールヘイズ』」のページ

「SCHNEIDER NACHTREIHER/40E スティールヘイズ」商品詳細

発売日・価格:未定

スケール:未定

製品仕様:プラモデル

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)1997-2024 FromSoftware, Inc. All rights reserved.