NewJeans＆fromis_9ら「2024 KOREA ON STAGE」に出演決定！特別なステージに期待

「2024 KOREA ON STAGE」が最高のステージを披露する。国家遺産庁が主催し、国家遺産振興院とKBS韓国放送が主管する「2024 KOREA ON STAGE-NEW GENARATION」(以下「KOREA ON STAGE」)が5月21日午後7時30分、景福宮興礼門前の特設舞ステージで開催される。今回の「KOREA ON STAGE」はNewJeansのダニエルが単独MCを務める中、韓国最高のアーティストたちが出演し、韓国の国家遺産を輝かせる特別なステージを披露する。

まず、K-POPを象徴するNewJeansから国家代表級の実力を持ったボーカリスト元SISTARのヒョリン、韓国国民にヒーリングエネルギーを伝えるパフォーマンスクイーンfromis_9、全世界で注目されるライジンググループATBO、K-POPの未来を引っ張っていくホットルーキーALL(H)OURS、MZ世代(ミレニアム世代+Z世代)を代表するシンガーソングライターのチェ・ユリまで、多様なK-POP歌手たちが出演する。また、トロット(韓国の演歌)の新たな歴史を築いたソン・ガイン、グローバルトロット紳士として活躍中のチャン・ミンホが感動的なステージを準備している。ここに圧倒的なスケールで国家遺産の雄大さを際立たせるダンスチームDeepNDapのパフォーマンス、キム・ソヒョン、ソン・ジュンホが共にするミュージカル「明成皇后」チームのステージと、ミュージカル「英雄」の主人公チョン・ソンファの熱演まで、国の大切さを蘇らせる上品な公演が繰り広げられる。この他にも人種と年齢を問わず、国家遺産を多様な人々の視点で描いた映像を披露し、国家遺産の価値を再確認する考えだ。「KOREA ON STAGE」は今月21日午後11時30分にKBS 2TVで放送され、KBSワールドを通じて142ヶ国で放送される。