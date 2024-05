ハリウッドの有名プロデューサーらに成りすまし、世界中の人々から金を騙し取った詐欺事件と、その犯人である、通称”詐欺クイーン(コン・クイーン)”を追うドキュメンタリーシリーズ『ハリウッド・コン・クイーン 〜前代未聞の詐欺事件〜』が、動画配信サービス「Apple TV+」で本日(8日)より独占配信開始となった(全3話)。じつはApple TV+は、CEOから逃亡犯になったカルロス・ゴーン本人や、関係者の新たなインタビューも収録された『Wanted:カルロス・ゴーンの逃亡』、ジョン・レノン殺害当時の知られざるエピソードを医師や警察官らが語った『ジョン・レノン:審理なき殺人事件』など、ほかの配信サービスでは観られない、ドキュメンタリーシリーズを世界に向けて配信してきた。

独自の鋭い切り口と、Appleがつかんだ独占での密着・インタビューなどの貴重な映像で構成されるこれらの独占配信コンテンツは、これまでたびたび大きな話題を呼んできた。そんな注目のAppleオリジナルドキュメンタリーの最新作が『ハリウッド・コン・クイーン』だ。本作は、事件の捜査と取材内容を記録した、スコット・C・ジョンソンの著書『The Con Queen of Hollywood: The Hunt for an Evil Genius』をもとに、被害者らのインタビューなどの貴重な映像を通して、さらに深く事件と犯人に迫る内容となっている。ハリウッドという華々しい世界での活躍と成功を夢見る人々を手玉に取り、大金を騙し取った驚愕の事件。世界中で相当な被害者数と被害額を出したものの、この事件の全貌はまだまだ謎に包まれていた…。本作では、被害者らの証言を積み重ね、その手口が明らかにし、事件の全貌、真相に迫っていく。予告映像では、本事件の犯人である、詐欺クイーンと思しき声で「一生刑務所にいろと?そんなの不公平だ。僕は最高に優しい犯罪者かもしれないのに」と、語りかけてくるところから始まる。元ソニー・ピクチャーズ会長であり、プロデューサーとして数々の「マーベル」映画を手掛けたことでも知られるエイミー・パスカル、ルーカスフィルムのキャスリーン・ケネディ社長、起業家であり映画プロデューサーのウェンディ・デン・マードック、プロデューサーのデブ・スナイダーなど…。ハリウッドでの成功を夢見る人であれば知らない人はいないほど、有名製作会社やスタジオの敏腕プロデューサーとして有名な女性らになりすました犯人は、ハリウッドでの活躍と成功を夢見る俳優、カメラマン、メイクアップアーティストなど多くの人々から、巧みに金を騙し取った。その被害総額はいまだ不明だが、中には1人で1億円以上をだまし取られた被害者もおり、相当な被害額が予想される。事件の調査に乗り出したのは、エンターテインメント業界の情報を扱う週刊誌「ザ・ハリウッド・レポーター」のベテラン調査報道記者スコット・C・ジョンソンと、私立探偵のニコール・コツィアナス。真相究明に乗り出し、被害者らを取材していく2人。やがて、事件がただ金を騙し取るだけの詐欺事件に止まらず、彼らの想像を超えた”奇妙な物語”が隠されていたことを知る――。監督は、サーファーのギャレット・マクナマラが世界最大の波に挑む姿を追ったドキュメンタリー『100フィートの波』でエミー賞を受賞した監督クリス・スミスが務めた。製作はLibrary Films。ポップカルチャーに旋風を巻き起こした『タイガーキング:ブリーダーは虎より強者?!』、『FYRE:夢に終わった史上最高のパーティー』、『バッド・ヴィーガン:サルマ・メルンガイリスの栄光と転落』、『バーシティ・ブルース作戦:裏口入学スキャンダル』など、話題のドキュメンタリー作品を手がけてきた製作チームが集結している。