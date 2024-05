米映画「アウトサイダー」(83年)などで知られる俳優ロブ・ロウ(60)が8日、インスタグラムを更新。ドジャース大谷翔平投手(29)とのツーショット写真を公開した。

ロウは「I’ve been watching baseball since 1974. Never seen anyone like him.GOAT???(私は1974年から野球を見ている。彼のような人は初めて見た)」と記述。文末には「GOAT???」と動物のヤギを意味する言葉が添えられたが、日常会話では「Greates Of All Time(史上最高)」の頭文字を取ったスラングとして使われている。

この投稿にファンからは「二人のスター、夢のような写真をありがとう!」「素晴らしい写真」「推しと推しのツーショ最高すぎ」「わお!大谷さんがROB様と一緒に写真撮ってる!2人共大好きだからうれしい!!」などの声が上がった。