【第62回 静岡ホビーショー】開催期間:5月8日~12日会場: ツインメッセ静岡 (静岡県静岡市駿河区曲金3-1-10) 入場料:無料

BANDAI SPIRITSは、5月8日より開催中のイベント「第62回 静岡ホビーショー」にて、プラモデル「30MS 月岡恋鐘」や「30MS オプションボディパーツ シグマシスターズパラドクス1[カラーA]」などのデコマスを展示している。

本製品は、同社の美少女プラモデル「30 MINUTES SISTERS(以下30MS)」と、アイドル育成シミュレーションゲーム「アイドルマスター シャイニーカラーズ」とのコラボレーション第3弾として、月岡恋鐘、白瀬咲耶、幽谷霧子、田中摩美々、三峰結華による5人組ユニット「アンティーカ」をプラモデルで表現した商品。

製品構成は、「30MS 月岡恋鐘」、「オプションヘアスタイル&フェイスパーツセット(三峰結華/幽谷霧子)」、「オプションヘアスタイル&フェイスパーツセット(田中摩美々/白瀬咲耶)」の3製品となり、過去コラボ商品同様にヘア・フェイスパーツにボディパーツを組み合わせる必要がある。

今回イベント会場にて本製品の初展示を行なっており、5人それぞれの特徴をとらえた表現になっているほか、過去のPVで登場したティアーシャが着用していたコラボ衣装第2弾「オプションボディパーツ シグマシスターズパラドクス1[カラーA]」も初展示を行なっている。

(C) THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)BANDAI SPIRITS 2021