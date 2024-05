ZEROBASEONE、3rdミニアルバム「You had me at HELLO」ECLIPSEバージョンのコンセプトフォトを公開

ZEROBASEONEが、強烈さの中でも明るく輝く爽やかな姿を予告した。ZEROBASEONEは7日と8日、公式SNSに3rdミニアルバム「You had me at HELLO」のECLIPSEバージョンのコンセプトフォトを掲載した。公開された写真で彼らは、SF映画に出てくるような都心の中で強烈かつ爽やかなビジュアルで目を引いた。太陽が隠れる日食を夏の夜に喩え、華やかなネオンライトが彼らの自由なエネルギーをより一層際立たせる。

これで彼らは、3つのバージョンのニューアルバムのコンセプトフォトを公開した。太陽の強烈さを収めたSOLARバージョン、水中にいるような空間感が神秘的なSUNSHOWERバージョン、夏の夜の逸脱を夢見るようなECLIPSEバージョンの爽やかなコンセプトをそれぞれ異なる姿でこなし、“清涼BASEONE”の姿を余すところなく披露した。3rdミニアルバム「You had me at HELLO」は、これまで発売した2本のアルバムから続いた運命の話のフィナーレを飾るアルバムだ。愛による幸せに胸がいっぱいになった青春の話をZEROBASEONEだけの音楽とパフォーマンスで表現した。タイトル曲「Feel the POP」は、若者なら誰もが直面するためらいや心配、悩みなどを彼らと一緒にする瞬間だけは全て忘れ、吹き飛ばせるように最高の時間をプレゼントするという意志を込めた。すべての否定的な感情を爆発させ(POP)、リスナーに忘れられない瞬間をプレゼントする予定だ。ZEROBASEONEの3rdミニアルバム「You had me at HELLO」は、13日午後6時にリリースされる。