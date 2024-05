『アウトサイダー』(1983年)や『セント・エルモス・ファイアー』(1985年)などで知られる米国俳優のロブ・ロウが8日、自身のインスタグラムを更新。ドジャース・大谷翔平との2ショットを投稿した。ロウは「I’ve been watching baseball since 1974. Never seen anyone like him.(私は1974年から野球を見てきましたが、彼のような選手は見たことがありません)」とつづり、大谷と撮影した写真を公開。2人は肩を寄せ合い、カメラに笑顔を向けている。

俳優と野球選手というスター同士の2ショットにコメント欄では「夢のような写真をありがとう」「大谷さんがROB様と一緒に写真撮ってる!2人共大好きだからうれしい!」「Great photo!!(素晴らしい写真だ)」「Shohei is the best pjayer(翔平は最高の選手だ)」など、英語と日本語でたくさんの称賛が寄せられている。引用:「ロブ・ロウ」インスタグラム(@roblowe)