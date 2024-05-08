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02. Heroes
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03. Brand New Day
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04. Re:volution
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05. MEKIMEKI
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06. MONONOFU NIPPON feat. ÉÛÂÞÆÒÂÙ
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07. °ìÌ£Æ±¿´
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08. Åí¾ÈÅí¿À
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09. Majoram Therapie
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10. ÄÉ²±¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§yonkey
11. ¤¤¤Á¤´¤¤¤Á¤¨
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ÊÔ¶Ê¡§¾®¾¾°ìÌé
12. L.O.V.E
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13. Friends Friends Friends
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14. ÀÀ¤¤Ì¤Íè
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ÊÔ¶Ê¡§PRIMAGIC
15. idola
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01. QOS OPENING
02. Áö¤ì¡ª -ZZ ver.-
03. DNA¶¸»í¶Ê(¥é¥×¥½¥Ç¥£)
04. PUSH
05. ¾Ð¡¼¾Ð ¡Á¥·¥ã¥ª¥¤¡¼¥·¥ã¥ª¡ª¡Á
06. Another World
07. ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Û¤¦
08. ¥Ð¥¤¥Ð¥¤¤Ç¤µ¤è¤¦¤Ê¤é
09. Guns N' Diamond
10. PLAY!
11. ¥´¥ê¥é¥Ñ¥ó¥Á
12. Nightmare Before Catharsis
13. Re:volution
14. HAND
15. ¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë
16. A-rin QOS REMIX MEDLEY
17. ÀÖ¤¤¸¸Ìë
18. Å·¹ñ¤Î¤Ç¤¿¤é¤á
19. GOUNN
20. MONONOFU NIPPON feat. ÉÛÂÞÆÒÂÙ
21. QUEEN HISTORY MEDLEY
22. ¹Ô¤¯¤¼¤Ã¡ª²øÅð¾¯½÷ -ZZ ver.-
ENCORE
23. overture ¡Á¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z»²¾å¡ª¡ª¡Á
24. DECORATION
25. ÀÀ¤¤Ì¤Íè
26. Òã¤¨¤í
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