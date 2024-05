岡田拓郎が、山本英監督による映画『熱のあとに』のオリジナル・サウンドトラックをLPとして6月19日に発売することを発表した。関連記事: never young beach安部勇磨が語る『ありがとう』の意味、ビートルズからの影響 柴田聡子、優河、never youngbeachなど、今や、日本のオルタナティブ・シーンに置いて名前を聞かないことがないプロデューサー/アレンジャー/ギタリストである音楽家・岡田拓郎。「森は生きている」解散後、2022年にリリースした彼の才能を決定づけたアルバムとなった前作『Betsu NoJikan』に続く本作は、空気のように映画の世界に溶け込みながらも必要不可避な音。映画全体の支えるテーマ曲が緩やかに形を変え、ミニマル・アンビエント作品のように存在している。

ピアノ、アコースティックギターなど多くの楽器を岡田自身が演奏し、彼のバンド編成ライブにも参加するサックス・松丸契、ダブルベース・千葉広樹が呼吸のあった音色を重ねる。岡田が敬愛するジム・オルークがマスタリング、加瀬透がアートワークを担当している。<リリース情報>岡田拓郎『熱のあとに Original Sound Track』2024年6月19日リリース定価:3300円+税=収録曲=1. After the Fever (Thema)2. After the Fever (Hayato)3. Lake4. Planetarium5. Tunnel6. After the Fever (Long Version)CreditKei Matsumaru - A.SaxHiroki Chiba - Double BassTakuro Okada - Acoustic Piano, Rhodes, MS-10, Acoustic Guitar, PercussionMixed By Takuro OkadaRecorded By Shinsuke Sasakura (土の上を歩く)Mastered By Jim O'Rourke