パルコは、ゲームシリーズ「COFFEE TALK」(コーヒートーク)と渋谷PARCO B1Fのミュージックカフェ&バー「QUATTRO LABO」(クアトロラボ)がコラボしたCafe&POP UP SHOP「COFFEE TALK Episode 1.5~SHIBUYA PARCO」を6月1日から6月30日まで開催する。ただし、毎週水曜日と14日・18日を除く。入場料は500円。

インドネシアに拠点を置くゲーム開発会社のToge Productionsが開発したノベルゲーム「コーヒートーク」は、訪れる人々との会話を楽しみ、彼らの人生をかえるきっかけとなる、一杯のあたたかいコーヒーを提供する癒やしのゲーム。舞台となる“私たちが知っている世界とはちょっと異なる現代のシアトル”には人間以外にエルフやオークに人魚、そして他の多くのファンタジー世界に登場する種族が一緒に暮らしており、プレーヤーは夜だけ営業している喫茶店「コーヒートーク」のマスターを演じる。

2020年の発売以降、日本でも人気を集め、2023年にはシリーズ2作目となる「コーヒートーク エピソード2:ハイビスカス&バタフライ」が発売された。シリーズ累計は200万ダウンロードを超えている。

「COFFEE TALK Episode 1.5~SHIBUYA PARCO」では、「コーヒートーク」の世界観を再現。パルコ有するライブハウス「クラブクアトロ」がプロデュースを手掛ける渋谷PARCO B1F「クアトロラボ」にて、ゲームの特徴でもある音楽を聴きながら、ゲーム内に登場する「ジャヒ・トゥブルック」や「ガラハッド」、「ハイビスカスティー」など一風変わったドリンクメニューが楽しめる。コラボ期間中、店内は「コーヒートーク」の世界観に変わり、本企画オリジナルグッズも多数販売される。

「コーヒートーク」

QUATTRO LABO

「COFFEE TALK Episode 1.5~SHIBUYA PARCO」概要

会期:6月1日(土)~6月30日(日)24日間 ※毎週水曜日・14日・28日を除く

会場:渋谷PARCO B1F・QUATTRO LABO(クアトロラボ、東京都渋谷区宇田川町15-1)

営業時間:11時30分~23時 ※ラストオーダーは22時30分(フード22時)※最終入場は22時

主催・企画制作:パルコ

企画協力:Toge Productions、コーラス・ワールドワイド

□「COFFEE TALK Episode 1.5~SHIBUYA PARCO」のページ

入場チケット

チケット販売スケジュール:5月11日(土)12時 先着チケット発売開始~各日各回の入場時間まで販売

入場チケットは「飲食+物販」、「物販のみ」のチケットがあり、ともに500円。電子チケットのみの販売となるため、イベント当日、窓口でのチケット販売は行なわれない。

各日30分単位で先着順での申し込みとなるため、希望の時間のチケットが完売する可能性がある。

□申込みページ

※入場チケットに関しての詳細は申込みページより確認できる。

入場料

500円(飲食+物販、物販のみともに入場料同額)

※ノベルティ付き

※未就学児童・保護者同伴に限り1名入場無料

コラボドリンク 全10種

価格:各770円

“コーヒーをくれ。ちょいとしょうがを入れてよ” マートルの「ジャヒ・トゥブルック」

“いつものを頼む。紅茶、ミルク、しょうがを混ぜたやつだ” ガラの「ガラハッド」

“STMJを一杯いただこう!” ヘンドリーの「STMJ」

“パンチのある赤い一杯を作ってくれ。店長さんのお手並みを拝見したい” ハイドの「ハイビスカスティー」

“ガ、しょうがの効いた青い液状物質を所望しマス” アマンダの「ブルーライトニング」

入場特典

入場特典として、キャラクター“ガラ”の狼男バージョンのトレーディングカードが1回の入場につき1枚もらえる。この特典は、グッズとして販売されるトレーディングカードには封入されていない特別なカードとなっている。

また店内では、ARの機能を用いて、自身スマートフォンから座席に好きなキャラクターを登場させることができる。

販売されるオリジナルグッズ

マルチエンディング レンチキュラーカード(全6種)770円

トレーディングカード4枚セット(全15種)1,100円

ステッカー4種セット 880円

セリフ付トレーディングアクリルスタンド(全10種)880円

アクリルジオラマ 2,640円

コーヒーバッグ2種4個セット 1,100円

フレイヤ小説入りノート 1,980円

COFFEE TALK Tシャツ 5,500円

COFFEE TALKタンブラー 1,980円

本グッズは、6月1日よりONLINE PARCOでの受注販売も予定されている。受注販売や各グッズ、ドリンクメニューの詳細はHPで公開される。

※画像はイメージです。

※商品は全て税込価格です。

※取り扱いグッズは事前の告知なく変更となるおそれがございます。

"Coffee Talk" is developed and owned by Toge Productions. "Coffee Talk" will not ask for, collect, store or share any of your personal data. Coffee Talk (C) Toge Productions.