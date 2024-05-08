【PHOTO】“tripleSの完全体”ASSEMBLE24、1stフルアルバムの発売記念ショーケースを開催

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8日午後、tripleSの完全体であるASSEMBLE24がソウルYES24ライブホールにて1stフルアルバム「ASSEMBLE24」の発売記念ショーケースを開催した。

tripleSは日本出身のメンバーを含む24人組の多国籍ガールズグループで、ファンの投票で選ばれたタイトル曲「Girls Never Die」で活動を繰り広げる予定だ。

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