SEVENTEEN、アルバム1枚の価格が約2万円？事務所が表記ミスを釈明

SEVENTEENのベストアルバムのデラックスバージョンが高価すぎると指摘され、事務所が価格を訂正した。7日、所属事務所Pledisエンターテインメントは「本日午前11時から販売が開始された『17 IS RIGHT HERE(Deluxe Ver.)』の価格表記ミスに関連し、ご案内する」と公式コメントを発表した。SEVENTEENは先月29日、ベストアルバム「17 IS RIGHT HERE」を発売してカムバックし、7日に同アルバムのデラックス版を発売した。

デラックス版は12ページのフォトブック14種、84ページのアーカイブブック1種、歌詞カード、ポスター2種、ステッカーパック30種、キーリング13種、フォトカードのセットで構成された。前回のアルバムのデラックス版の価格が3万ウォン台後半(約4,000円)だったため、ファンたちは今回も4〜5万ウォン台だと予想していた。しかし、今回のアルバムの定価は20万4,900ウォンに設定され、17%割引してなんと17万ウォン台(約1万9,000円)という価格が案内され、高価だと指摘の声が上がった。これに関連し、Pledisは「このアルバムは、SEVENTEENのベストアルバム発売を記念する意味を込めて、特別な構成の限定版として初企画された」とし、「準備の過程でベストアルバムの趣旨に合わせて、希少性より多くのファンの皆さんが楽しんでいただけるように企画の方向性を修正し、構成品及び価格が変更された」と説明した。続いて、「しかし、運営上のミスにより、最終価格ではなく、最初に企画した価格で流通先に誤って案内され、販売ページ内の価格表記のミスが発生した」とし、「流通先と価格表記の変更および返金処理案などを議論するのに時間がかかり、価格エラーについてより早くお知らせすることができなかった」と価格表記に誤りがあったと明らかにした。また、「本日午後5時から販売ページ内の販売価格の表記が訂正される予定であり、すでに購入を完了した方々には、各販売先で返金処理及び再決済をご案内する予定だ」とし、「ご心配をおかけしたことを心からお詫び申し上げる。今後、このようなミスが発生しないように内部プロセスを再整備するために最善を尽くす」とコメントした。実際に、このアルバムの販売価格は83,400ウォン(約9,500円)、17%割引して69,500ウォン(約7,800円)に調整されて、論争はハプニングで終わった。SEVENTEENは、ベストアルバムのタイトル曲「MAESTRO」で活動中だ。