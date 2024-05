キム・ジウォンが初のファンミーティングを開催!

世界中で大ブームを巻き起こした韓国ドラマ『涙の女王』で主演を務めたキム・ジウォンの来日ファンミーティングが2024年7月7日(日)に大阪で、7月10 日(水) に東京で行われることが発表されました。6月にソウルで行われたファンミーティング『KIM JI WON 1ST FANMEETING BE MY ONE 』が話題になったばかりの彼女。ソウルに続き、7月に大阪・東京で待望の日本公演が開催されます!

チケットは争奪戦が予想されます!

韓国ドラマ『涙の女王』は、2024年3月9日(土)〜4月28日(日)の間「Netflix (ネットフリックス)」で独占配信された韓国ドラマで、4月3日、Netflixが発表したグローバルTOP10シリーズ(非英語)部門ランキングではNO.1を獲得。日本をはじめ、アメリカ、カナダ、オーストラリア、インドなどでTOP10にランクイン、「tvN歴代ドラマ 首都圏/世帯基準 視聴率1位」と、韓国内では『愛の不時着』の記録を超えて、tvN局歴代最高の視聴率を達成したスゴイドラマなんです。キム・ジウォンは1992年10月19日生まれ。2016年『太陽の末裔 Love Under The Sun』で演じた軍医・ミョンジュ役で大ブレイク。チン・グ演じるデヨンとの「軍人カップル」の恋の行方が主演カップル級の話題に。2017年『サム、マイウェイ〜恋の一発逆転!〜』ではパク・ソジュンとともに主演。2022年『私の解放日誌』もヒットし、ついに2024年『涙の女王』で視聴率女王に!■【涙の女王あらすじ】一社員と大財閥令嬢が大恋愛の末格差を乗り越え結婚!しかし予期せぬアクシデントが!大財閥であるクイーンズグループの三代目令嬢・ホン・へイン(キム・ジウォン)と結婚して3年目の弁護士ペク・ヒョヌ(キム・スヒョン)。ヒョヌは幼いころから頭脳明晰でイケメン、水泳が得意でスポーツも万能、ソウル大学法学部首席の弁護士だが、田舎出身でクイーンズデパートの一社員だったヒョヌと、財閥令嬢の結婚はまさに格差ありまくり婚。「世紀の結婚」と注目され、ヒョヌは韓国一の幸せ者、逆玉の輿と話題に。結婚後は、クイーンズグループの法務取締役兼クイーンズデパートの法務チーム長として働いている。クイーンズデパートの社長は、妻のへインだ。ヒョヌとへインとの出会いはクイーンズデパートだった。へインは財閥令嬢である正体を隠し、スパイ的な形でインターンとして働いていた。コピー機をガンガン蹴っていた新人インターン、ホン・へインを見かけ、「コピー機が心配になった」というクイーンズデパートの社員ヒョヌはさっと手助けを。その後、へインとヒョヌはつきあうことに。だが、プロポーズ後、へインが財閥令嬢であることを知ったヒョヌは退職届を出し実家で寝込んでいた。そこにヘリコプターで追いかけてきたへイン。「私を放っておく気!?」と叫ぶへインを抱きしめたヒョヌ。「私は絶対にあなたを泣かせない」とへイン。格差をものともせず、愛を貫いて、2人は結婚。しかしそれから3年。実は離婚を本気で考えているペク・ヒョヌだった。あんなに愛し合って大恋愛の末結婚した妻のへインとはすっかり冷え切っていたから…。財閥の後継者指名を目指すへインは、凄腕だが高飛車なワンマン社長。法務取締役兼クイーンズデパートの法務チーム長であるヒョヌが、法務部として意見をしても、「意見は求めていない。訴えられたら勝つのが法務部の仕事」というへイン。最終的に「承知しました」と力なく答えるしかないヒョヌ。家に帰れば、同じ建物内に住む義父、義母、義弟夫婦がいる家族会議に呼び出され、何かと「どうにかして」と尻ぬぐいをさせられるヒョヌ。365日妻の家族が一緒で自分の時間はない。義弟の会社の問題をいきなり解決しろと言われたり、離婚ネタで騒がせないため子作りをしろ、そのために病院に通え、子どもが生まれたら留学してMBAをとれ、などすべてが一方的なホン家の人々。ヒョヌが「学位は不要です」と話しても、義母からは「選択の余地はない」と言われてしまう。子どもや将来について、妻と話そうとしても、まともに会話ができない状態。外に出ればゴシップ対策のため2人組の男に監視される日々。ヘインとヒョヌの部屋は別々にあり、実質別居状態が続いていた。ある日、ヒョヌは美容ビジネスを手がけ、ホン家に執事的な立場で出入りするグレイスから、衝撃の事実を伝えられる。へインが結婚前に書いた遺言状があり、「万が一の時にはへイン名義の現金や財産一式は会社に譲ると書いてある」と教えられたのだ。グレイスに「社長は夫ではなく召し使いを探していたんです」と言われてしまう。遺言状の存在すら知らなかったヒョヌは、ショックを受ける。ヒョヌは離婚を決意。実家に帰り、父や母、兄や姉に離婚を宣言。家族はなんとか離婚を回避するようアドバイスするが、ヒョヌの決意は変わらない。家に帰ったヒョヌは、離婚に関する合意書を金庫から取り出す。財閥家を敵にまわすことになり、「裏切りが大嫌い」な義父からも何をされるかわからないが、離婚する決意は変わらなかった。「話がある」と言うヒョヌに「私が先に話す」というへイン。そこで語られたのは、「医者から余命宣告を受けた。あと3か月の命だって」と衝撃の告白。で、あなたの話は?と聞かれ、動揺するヒョヌ。離婚の話をしなくてももうすぐ別れが来る…?という本心を隠そうとするように、「君なしで生きるなんて。愛してる」とへインを抱きしめるヒョヌ。気遣うフリをするヒョヌに最初は疑いの眼差しを向けていたへインだが、あらゆる偶然をポジティブな方向に勘違い。「こんなに彼は私のことを思ってくれていた」と感動。「私、あなたのためにも生きなくちゃ!」と俄然生きることに前向きに。母や弟との確執から、身内にすら安心感を持てない彼女が置かれている孤独、病気への不安が痛いほどわかるヒョヌ。次第に妻を守りたいという気持ちが芽生える。そこに現れるのがへインの大学の同級生でやり手投資家のウンソン。「彼女が好きだった」と堂々話し、何かとへインの側にいるウンソンの登場で、離婚まで決意していたにも関わらず嫉妬心が芽生えるヒョヌ。すれ違いが続いていただけで、ヒョヌとへインは実は想いは変わっていなかったことを自覚。消えかけていたと思っていた愛を取り戻していく2人だが、へインの病気はどんどん進行していき…。〜〜〜とにかく一話から面白すぎる展開が続き、ハマること間違いなしの大ヒット作。睡眠不足に注意です!■チケット情報『KIM JI WON 1ST FANMEETING BE MY ONE in JAPAN 』のチケットは、韓国エンタメ・トレンド情報サイトKOARI(会員登録無料)にて本日より最速先行抽選受付がスタート。詳細は特設サイトにて確認を!【公演概要】KIM JI WON 1ST FANMEETING BE MY ONE in JAPAN2024年7月7日(日) [大阪]NHK大阪ホール 開場16:00/開演17:002024年7月10 日(水) [東京]NHKホール 開場17:30/開演18:30料金:全席指定12,500円(税込)主催:株式会社フラウ・インターナショナル協力:HighZium studio【チケット情報】■KOARI最速先行(抽選)抽選申込期間:2024年5月8日(水)17:00〜5月20日(月)23:59まで申込枚数:1申込4枚までYouTubeでファンミーティングに際してメッセージを寄せたキム・ジウォン。「日本の皆さんこんにちは」と日本語で挨拶。「ファンの皆さんと楽しく幸せな時間を過ごせるよう準備していますのでたくさんの期待を関心をお願いします。それでは皆さん7月に日本で会いましょう」とのこと。キム・ジウォンに会えるまたとないチャンス!ぜひチェックしてみてください。【レタスクラブ編集部YYY】