◆エディ「Happy &」お気に入りの曲は?

【モデルプレス=2024/05/08】5月15日、東京・豊洲PITにてファンミーティング「n.SSign JAPAN FANMEETING 'Happy &' produced by ABEMA」を開催する韓国の10人組ボーイズグループ・n.SSign(エヌサイン)にモデルプレスがインタビュー。ソロインタビュー連載Vol.2にはエディ(EDDIE/22)が登場。― 2ndアルバム「Happy &」(2月15日リリース)で注目してほしいポイントを教えてください。

◆エディは「四次元」魅力を自己分析

◆エディの夢を叶える秘訣

◆エディ(EDDIE)プロフィール

◆「青春スター」から誕生・n.SSign

エディ:「Happy &」はすでにみなさんに見ていただけたと思いますが、僕はぜひ「FUNK JAM」に期待してほしいです。「Happy &」はすごくハッピーになる幸せな曲でしたが、次の曲は全く違う雰囲気なので、COSMO(※ファンネーム)のみなさんにもぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。― アルバムでお気に入りの曲は?エディ:僕が今回のアルバムの中で好きな曲がまさに「FUNK JAM」なんです!だからこそファンのみなさんにも期待していただきたいです。― エディさんにとって“お兄さん的”、“弟的”メンバーは?エディ:年齢的に僕より年上はカズタ(KAZUTA)くんしかいないので、カズタくんがやっぱり一番お兄ちゃん的な存在です。でもお兄ちゃん以上にお父さん、お母さんのようでもあって、すごく頼もしくて誇らしい存在です。弟的な存在は意外かもしれませんが、ロレンス(LAURENCE)です。グループの中で背も高いですが、愛嬌たっぷりでついいじりたくなる、面倒を見たくなる存在です。― ご自身はグループ内でどんなポジションだと思いますか?エディ:僕は「四次元」と呼ばれています。少しマヌケで天然みたいで、自分ではあまり分からないのですが、変な行動をしているようです(笑)。でもそういったところも含めて魅力的なラッパーだと思っています。― デビューという一つの大きな夢を叶えたエディさんが考える“夢を叶える秘訣”を教えてください。エディ:まず僕は運に助けられたと思っています。周りの方たちが僕のことをすごく応援してくれましたし、そういったことが成功に繋がったのかなという気がします。あとはやっぱり、“やればできる”という信念を持ち続けることが大事だと思います。― ありがとうございました。(modelpress編集部)国籍:アメリカ生年月日:2001年7月10日ポジション:ラッパー身長:177cm趣味:サーフィン、ゴルフ、映画鑑賞、ファッション特技:ラップ、絵、バスケットボールn.SSignは、日韓男女グローバルオーディションプロジェクト番組「青春スター」(2022年)アイドル派で最終選抜されたTOP7のメンバーと、「青春スター」に出演し惜しくもファイナリストに選ばれなかったメンバーを含む3人の新メンバーを迎え10人編成の完全体となり、韓国、日本、台湾、オーストラリア、アメリカ国籍のメンバーで構成される多国籍グローバルボーイズグループ。グループ名は“net of Star Sign”の略語で“星座の連結”という意味が込められている。2023年8月9日にDEBUT ALBUM「BIRTH OF COSMO」で正式デビューを果たした。「n.SSign JAPAN FANMEETING 'Happy &' produced by ABEMA」では、アルバム「Happy &」に収録された新曲「FUNK JAM」の日本初パフォーマンスや、n.SSignのメンバーとCOSMOが楽しいひと時を一緒に過ごすための様々な企画が用意されている。【Not Sponsored 記事】