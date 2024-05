「涙の女王」出演で大注目！キム・ジウォン、初の来日ファンミーティングが決定…日本語でメッセージも

「涙の女王」で注目を集めたキム・ジウォンの初の来日ファンミーティングが決定した。「太陽の末裔」「私の解放日誌」など数々の人気ドラマに出演し、圧倒的な演技力と美貌で知られるキム・ジウォン。最新作「涙の女王」では、財閥3世でデパートの社長ホン・ヘイン役を熱演した。同作は、Netflixで全世界に配信され、NetflixグローバルTOP10(非英語部門)で1位を獲得。韓国では「愛の不時着」の記録を超えて、歴代tvNドラマの中で最も高い視聴率を達成した。

人気に拍車をかけている彼女は、6月にソウルで初の単独ファンミーティング「BE MY ONE」を開催する。ソウルに続き、7月に大阪、東京でも公演が開催されることが発表された。さまざまな役柄を演じてきた彼女が、初のファンミーテイングでどのような姿を見せてくれるのか、期待が高まる。また、来日に合わせて本人から日本語のメッセージも到着。「涙の女王」で見せたクールなイメージとのギャップにも注目だ。「KIM JI WON 1ST FANMEETING BE MY ONE in JAPAN」のチケットは、韓国エンタメ・トレンド情報サイトKOARI(会員登録無料)にて、本日より最速先行抽選受付がスタートする。詳細は特設サイトで確認することができる。

■公演概要

「KIM JI WON 1ST FANMEETING BE MY ONE in JAPAN」

【日時・会場】

2024年7月7日(日)

大阪:NHK大阪ホール 開場16:00/開演17:00



2024年7月10 日(水)

東京:NHKホール 開場17:30/開演18:30



【チケット料金】

全席指定 12,500円(税込)



【チケット受付】

・KOARI最速先行(抽選)

抽選申込期間:2024年5月8日(水)17:00〜5月20日(月)23:59まで

申込枚数:1申込4枚まで



チケット最速先行はこちら



主催:株式会社フラウ・インターナショナル

協力:HighZium studio



■関連リンク

「KIM JI WON 1ST FANMEETING BE MY ONE in JAPAN」特設サイト