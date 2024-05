4人組バンド・Official髭男dismが、メジャー3rdアルバム『Rejoice』を7月24日に発売することが決定した。あわせて、9月から全国アリーナツアー『Official髭男dism one-man live 2024 -UNOFFICIAL-』(5都市10公演)を開催することも発表された。前作『Editorial』以来、約3年ぶりのフルアルバムとなる『Rejoice』には、「ミックスナッツ」「Subtitle」「TATTOO」「SOULSOUP」などのシングル曲を含む全15曲を収録予定。詳細は改めて発表される。

早期予約特典として、7日に全国ラジオ局で放送された『Official髭男dism Live at Radio』のスタジオライブ映像が収録されたBlu-rayと、『Rejoice』予約購入者限定ツアーチケット抽選申込が付与される予定。付属のBlu-ray/DVDには、昨年2月に開催されたホールツアーのファイナル公演『OFFICIAL HIGE DANDISM SHOCKING NUTS TOUR selected from NIPPON BUDOKAN』とツアーのメイキング『Behind The Scenes from OFFICIAL HIGE DANDISM SHOCKING NUTS TOUR』が収められる。アルバム発売前日の7月23日には、東京・Zepp Hanedaでワンマンライブ『Official髭男dism one-man live 2024 -UNOFFICIAL-』の開催が決定。さらに9月20日の福岡・マリンメッセ福岡A館公演を皮切りに、アリーナツアー『Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -』をスタートさせる。■『Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -』9月20日(金):福岡・マリンメッセ福岡A館9月21日(土):福岡・マリンメッセ福岡A館9月28日(土):大阪・大阪城ホール9月29日(日):大阪・大阪城ホール10月18日(金):愛知・ポートメッセなごや第1展示館10月19日(土):愛知・ポートメッセなごや第1展示館11月12日(火):神奈川・Kアリーナ横浜11月13日(水):神奈川・Kアリーナ横浜11月19日(火):北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ11月20日(水):北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ