Official髭男dism、新アルバム7・24発売 9月からアリーナツアー
4人組バンド・Official髭男dismが、メジャー3rdアルバム『Rejoice』を7月24日に発売することが決定した。あわせて、9月から全国アリーナツアー『Official髭男dism one-man live 2024 -UNOFFICIAL-』（5都市10公演）を開催することも発表された。
【写真】ヒゲダン メジャー3rdアルバム『Rejoice』ジャケ写一覧
前作『Editorial』以来、約3年ぶりのフルアルバムとなる『Rejoice』には、「ミックスナッツ」「Subtitle」「TATTOO」「SOULSOUP」などのシングル曲を含む全15曲を収録予定。詳細は改めて発表される。
早期予約特典として、7日に全国ラジオ局で放送された『Official髭男dism Live at Radio』のスタジオライブ映像が収録されたBlu-rayと、『Rejoice』予約購入者限定ツアーチケット抽選申込が付与される予定。
付属のBlu-ray／DVDには、昨年2月に開催されたホールツアーのファイナル公演『OFFICIAL HIGE DANDISM SHOCKING NUTS TOUR selected from NIPPON BUDOKAN』とツアーのメイキング『Behind The Scenes from OFFICIAL HIGE DANDISM SHOCKING NUTS TOUR』が収められる。
アルバム発売前日の7月23日には、東京・Zepp Hanedaでワンマンライブ『Official髭男dism one-man live 2024 -UNOFFICIAL-』の開催が決定。
さらに9月20日の福岡・マリンメッセ福岡A館公演を皮切りに、アリーナツアー『Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -』をスタートさせる。
■『Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -』
9月20日（金）：福岡・マリンメッセ福岡A館
9月21日（土）：福岡・マリンメッセ福岡A館
9月28日（土）：大阪・大阪城ホール
9月29日（日）：大阪・大阪城ホール
10月18日（金）：愛知・ポートメッセなごや第1展示館
10月19日（土）：愛知・ポートメッセなごや第1展示館
11月12日（火）：神奈川・Kアリーナ横浜
11月13日（水）：神奈川・Kアリーナ横浜
11月19日（火）：北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
11月20日（水）：北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
【写真】ヒゲダン メジャー3rdアルバム『Rejoice』ジャケ写一覧
前作『Editorial』以来、約3年ぶりのフルアルバムとなる『Rejoice』には、「ミックスナッツ」「Subtitle」「TATTOO」「SOULSOUP」などのシングル曲を含む全15曲を収録予定。詳細は改めて発表される。
付属のBlu-ray／DVDには、昨年2月に開催されたホールツアーのファイナル公演『OFFICIAL HIGE DANDISM SHOCKING NUTS TOUR selected from NIPPON BUDOKAN』とツアーのメイキング『Behind The Scenes from OFFICIAL HIGE DANDISM SHOCKING NUTS TOUR』が収められる。
アルバム発売前日の7月23日には、東京・Zepp Hanedaでワンマンライブ『Official髭男dism one-man live 2024 -UNOFFICIAL-』の開催が決定。
さらに9月20日の福岡・マリンメッセ福岡A館公演を皮切りに、アリーナツアー『Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -』をスタートさせる。
■『Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -』
9月20日（金）：福岡・マリンメッセ福岡A館
9月21日（土）：福岡・マリンメッセ福岡A館
9月28日（土）：大阪・大阪城ホール
9月29日（日）：大阪・大阪城ホール
10月18日（金）：愛知・ポートメッセなごや第1展示館
10月19日（土）：愛知・ポートメッセなごや第1展示館
11月12日（火）：神奈川・Kアリーナ横浜
11月13日（水）：神奈川・Kアリーナ横浜
11月19日（火）：北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
11月20日（水）：北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ