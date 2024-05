5月8日 投稿

日本マクドナルドは5月8日、公式Xにて次回ハッピーセットについてのヒント画像をポストした。

当該ポストは2回にわけて投稿されており、1つは緑、ピンク、白、茶色、黒という特徴的な色が並べられた画像付き。もう1つには皿に盛り付けられた味わいのある団子の画像が。一見するとよくわからないものだが、画像の下部にはコピーライトの記載があり、新幹線変形ロボットアニメ「シンカリオン」と、ミッフィーやリラックマといったキャラクターを展開する「サンエックス」に関連するものだとわかる。

現時点で確認できるのはここまで。詳細については今後の続報を期待したい。

(C)プロジェクト・シンカリオン・JR-HECWK/ERDA・TX

(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.