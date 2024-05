こんにちは、シューフィッターこまつです。靴の設計、リペア、フィッティングの経験と知識を生かし、革靴からスニーカーまで、知られざる靴のイロハをみなさまにお伝えしていこうと思います。ニューバランス(以下、NB)は、過去20数年間でのべ20足以上履いてきました。現役でも3足をオールシーズンで履いています。本社のあるアメリカではドクターとともに徹底的に足のことを分析し、シューフィッターの目を通しても、完璧に近い答えを出してくるメーカーです。しかし、その一方で、アタリとハズレが混在し、安心して買えないメーカーでもあるのです。

だからこそ言いたい。なぜこんなにデザインが似ているのに、説明なしで「売りっぱなし」なのか。公式サイトには細かい説明は書かれていますが、一般人が読んでも専門用語ではまったく意味不明でしょう。今日はそんなNB愛好者の筆者が、わかりやすく「おすすめのモデル」と「おすすめできないモデル」を紹介していきます。◆米英国製は高く、アジア製は安いまず前提として、似たデザインなのに価格差がこれほどあるのはなぜか。高いものは4万近く、安いものは数千円で販売されています。理由は生産国の違いです。3万円オーバーのモデルはアメリカ製かイングランド製で、2万円以下のモデルはアジア製です。米英国製はシンプルに工賃が高く、かつ輸入される際に20%〜30%ほどの関税がかかります。これがスニーカーのくせに異様に高い理由。対照的にアジア製は、人件費こそ高騰中ですが、関税が比較にならないほど安く、国によっては0%に近いところもあります。かといって著しく品質が落ちるわけではなく、インドネシア製の「996」を10年近く履いていますが、3万円オーバーのNBより長持ちしています。◆高級NBの天国。おすすめは「Made in USA 990 v6 GL6」まずはオススメ。「Made in USA 990 v6 GL6」。3万6300円。いわゆる「フラッグシップモデル」と呼ばれる、NBの看板です。大谷翔平がプライベートで履いてるのもこれと同じ。アメリカ製というだけあって高いですが、履き心地は100点満点。外見は、ただのジョギングシューズです。似た商品を3000円程度で見かけることもあるでしょう。しかし履いたら2秒で納得できます。カカトのカーブ、クッションと安定、トウの締め付け感とリリース感、なにより服と合わせたときの雰囲気の化け具合。最高級・最先端の素材を適材適所に使用し、木型を徹底的に研究しているので、履くと「どこも当たってないのに、どこも当たっている」という極上のフィット感が味わえます。さらに代表色のグレーは旗艦店だとサイズのみならず、幅も3種類から選べます。ややタイトなDから、超幅広の4Eまで。絶対にフィットさせてやるというNBのプライドをビシビシ感じます。スポーツショップには珍しく、10年以上前からシューフィッターが常時在籍している店舗もあるので、高い買い物でも安心して委ねられるでしょう。「990」シリーズは筆者も過去異なるタイプを4足履きましたが、後悔したモデルは下記の「998」だけです。◆日本人のカカトには合わない「Made in USA 998」はげしく後悔したのが同じくアメリカ製の「998」。3万7400円。幅はD(やや狭い)のみ。もちろん個人差はありますが、日本人特有の「小さくて絶壁カカト」とはもっとも相性が悪いと思います。私も去年まで頑張って2年ほど履いていましたが、ギブアップ。とにかくかかとのカーブの設計が「スーパーストレート」で食いつかず、紐を全力で締めてもスポスポ脱げてしまう。加えて扁平足の方は(私もですが)、内側に極端に倒れやすく、カカトが遊ぶのでまちがいなく靴の内側に穴も開きます。