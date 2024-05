少年忍者、夏ライブ開催決定 全15日27公演【PASSION！！〜忍 in the Summer 2024〜】

◆少年忍者、夏ライブ開催決定

【モデルプレス=2024/05/08】ジュニア内グループ・少年忍者が夏にライブを行うことがわかった。5月8日、ジュニア公式サイトにて発表した。公式サイトでは、同グループがTOKYO DOME CITY HALLにて、ライブ「PASSION!!〜忍 in the Summer 2024〜」を開催することを発表。8月16日から9月1日まで、全15日27公演行われる。また同グループにとって、5月7日、8日に横浜アリーナにて開催された「少年忍者 Arena Concert 2024 The Shining Star」に続く、2度目の単独公演となる。(modelpress編集部)

◆日程

8月16日(金)13:0017:308月17日(土)13:0017:308月18日(日)13:0017:308月19日(月)17:308月20日(火)13:0017:308月21日(水)13:0017:308月23日(金)13:0017:308月24日(土)13:0017:308月25日(日)13:0017:308月26日(月)17:308月27日(火)13:0017:308月28日(水)13:0017:308月30日(金)13:0017:308月31日(土)13:0017:309月1日(日)13:00