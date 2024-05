昨年7万人の来場を記録した、日本一のハンバーガーを決める大会『JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP』が、今年度も実施されることが決定した。期間と規模を拡大し、6月27日から30日の4日間、さいたまスーパーアリーナ(コミュニティアリーナ)にて開催する。同大会は、全国から集結した人気ハンバーガー店が、世界を目指し競うフードスポーツの大会で、世界最大級のフードスポーツイベント『World Food Championships』が認めた国内唯一の公式日本予選。制限時間内に使用食材、調理設備やチーム編成など、予め決まったルールの中で技術と味を競い、審査員の審査により日本一のハンバーガーを決定する。優勝に輝いたチームには、今年11月にアメリカで開催される『World Food Championships』ハンバーガー部門の日本代表参加枠が贈られる。

昨年は12店舗が参加したが、今年は規模を拡大し、全国から18店舗が参加。昨年惜しくも準優勝となった「GLOW」(岩手)を含む5店舗がリベンジを狙うほか、新たに12店舗が初参戦する。さらに、特別枠として調理学校の「GENKAI BURGER(レコールバンタン)」もチャレンジする。また、昨年も好評を博した、日本一のフライドポテト店を決定する大会『FRENCH FRIES CHAMPIONSHIP 2024』も同時開催。■『JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP 2024』開催概要日時:2024年6月27日(木)〜30日(日)午前11時〜午後9時 ※最終日は午後7時まで場所:さいたまスーパーアリーナ(コミュニティアリーナ)参加店舗:計18店舗がチャレンジ予定入場料:無料ブース:ハンバーガーブース18店舗予定、ほか飲食、ポテト、アルコール、スナック、スイーツなどを販売予定【準決勝ラウンド】6月27日(木)〜29日(土)制限時間60分以内に指定食材を使用したハンバーガーを計6個作成※詳細は後日発表【決勝ラウンド】6月30日(日)※詳細は後日発表【出場店舗】書類審査を通過した全44店舗ハンバーガー店による日本予選を経て、2024年は、全18店舗の出場が決定。昨年2位でシード枠で出場する「GLOW」を含む5店舗が今年も挑戦するほか、初出場は全国から12店舗が集結。さらに特別枠として、調理学校「レコールバンタン」の学生チームが出場する。<初出場>恵比寿ブラッカウズ (東京)Ju the burger(群馬)BBQ IN JAPAN(愛知)Burger Revolution Tokyo(東京)LITOR(沖縄)美らしゃぶ亭(東京)Sun2Diner(東京)Harry‘s Junction (宮城)HAPPY BURGER(愛知)Santa Monica糸島(福岡)ジュピターズキッチン四万温泉(群馬)RICH GARDEN(大阪)<2回目出場>J.S. BURGERS CAFE(東京)BORDERTOWN(茨城)<3回目出場>潮見スキッパーズ(東京)B.B.Q KIMURA(埼玉)<シード枠>GROW(岩手)※昨年準優勝<特別出場枠>GENKAI BURGER(レコールバンタン)【出場店舗紹介】「恵比寿ブラッカウズ」(東京)黒毛和牛精肉卸の名店「ヤザワミート」直営のハンバーガー店。2009年の創業から多くのファンを魅了し続けるハンバーガーは、和牛が持つ力強い味、脂の甘み、他の食材と合わさることで生まれる複雑味の黄金比を見事に体現している。「Ju the burger」(群馬)今年で11年目を迎えた群馬県桐生市の路地裏に佇む小さなバーガースタンド。店長の新見香織氏は幼少期よりフランス人講師から料理や菓子を学び、製菓専門学校を卒業後、国内でパティシエを務めた異色の経歴の持ち主。繊細かつ計算されつくした味が持ち味。「BBQ IN JAPAN」(愛知)日系ブラジル人の移民であるリカルド・スズキ氏が、自らが育ったブラジルのバーベキュー料理と、日本で流行しているグルメバーガーとの融合をコンセプトに、6年前に名古屋で開業した。力強く練られたプリッとしたパティの食感が魅力。「Burger Revolution Tokyo」(東京)「ハンバーガー業界に革命を起こす」をコンセプトに生まれた和牛専門バーガー店。料理長の日向シェフは、フランスのミシュラン三ツ星、二ツ星で修行した経験や、在日フランス大使館副料理長を務めた実力派。「LITOR」(沖縄)“フルーツにフォーカスしたグルメバーガー専門店“として、昨年6月に沖縄でオープン。「ふつうの日をフレッシュに」をコンセプトに、新しい味の冒険を楽しみながら、驚きを感じる斬新なフルーツグルメバーガーを提供している。「美らしゃぶ亭」(東京)沖縄ブランド豚のしゃぶしゃぶ専門店。味にうるさい銀座の人たちを唸らす料理とサービスはまさにファーストクラス。不定期で開催されるイベントでは高級食材を惜しげもなく使用した至極のハンバーガーが味わえる。「Sun2Diner」(東京)ハンバーガー界の御三家と言われる、世田谷三宿の「FUNGO」の店長を長年勤めあげた田嶋シェフが独立開業した店舗。今日に至るグルメバーガーブームを黎明期からけん引し続けてきた実力派で、キッチンカー業態にも関わらず、常にファンが出店場所を追いかけるほどの人気。「Harry's Junction」(宮城)都内の有名店で修業をした佐藤シェフが、地元の仙台松島に6年前にオープンしたアメリカンレストラン。地元の食材にこだわったハンバーガーを始め、本格的なアメリカンフードを楽しめる。「BORDERTOWN」(茨城)高校卒業後に和食屋で修業をした佐久間シェフが、若干24歳の時に開業した本格ハンバーガー店。地元である茨城県境町の食材にこだわった地産地消バーガーを求め、連日遠方からも客が訪れる。緻密さと適度なジャンク感を残した絶妙なバランスが持ち味。「HAPPY BURGER」(愛知)愛知県知多郡の海沿いにある、カリフォルニアをそのまま切り取って持ってきたかのようなデザインのPISMOBLUE CAFE内に構えるハンバーガー店。鉄板に押しつけながら表面をカリカリに焼き上げるスマッシュバーガーの専門店として昨年オープン。「Santa Monica糸島」(福岡)福岡県糸島市の海岸沿いに佇む虹色のコンテナハウス。オーナーシェフの大坪氏は、自身の出身地の佐世保に想いを馳せて、大判の真っ白なバンズを独自開発。大胆かつ圧倒的な満足度を誇るハンバーガーは今後の注目度にも期待。「ジュピターズキッチン四万温泉」(群馬)群馬県有数の湯治場である四万温泉でキッチンカー業態からスタート。現在は店舗も構え、地元群馬の食材をふんだんに使用したハンバーガーは度々メディア等でも取り上げられる。百貨店や競馬場など、都内へのイベント出店実績も多数ある。「RICH GARDEN」(大阪)大阪・アメ村に本店を構える本格ハンバーガー店。世界の料理をテーマに、国ごとにその土地の食材を落とし込んだワールドバーガーシリーズや、大手チェーン店の人気ハンバーガーを、敬意をこめてオマージュした商品などを展開するなど、個性も光る実力店。「B.B.Q KIMURA」(埼玉)本場テキサスバーベキューを提供する、所沢のバーベキューレストラン。本場アメリカで楽しまれるバーベキューの締めのハンバーガーは、炭火で余分な脂を落としながらじっくり焼き上げる。プルドポークやビーフリブもおすすめ。「潮見スキッパーズ」(東京)バンズ、パティ、ソースすべてを手作りで提供する本格ハンバーガー店。自慢のオニオンソースには羅臼と利尻昆布、帆立だしにどんこ椎茸と、旨味の掛け算が光る。「J.S. BURGERS CAFE」(東京)まだ「グルメバーガー」という名前が生まれる前の2000年に開業した本格ハンバーガー店。昨今のハンバーガーブームの火付け役でもあり、歴史の生き証人でもある「J.S. BURGERS CAFE」は、グルメバーガーファンなら必ず一度は訪れる名店。「GROW」(岩手)岩手県奥州市にあるハンバーガースタンド。周辺には駅もバス停もない立地にも関わらず、連日遠方から人が押し寄せるのは、そのハンバーガーが唯一無二の美味しさを誇る証拠。『JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP 2023』準優勝店。「GENKAI BURGER(レコールバンタン)」調理学校レコールバンタンが2022年に、「sio」のオーナーシェフである鳥羽周作氏の指揮の下で立ち上げたハンバーガーブランド「GENKAI BURGER」。黒毛和牛やトリュフなどの高級食材を惜しげもなく使用したバーガーを「原価」で販売し話題になった。今年はチームを一新し挑戦。