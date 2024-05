回転寿司チェーン「くら寿司」では、2024年5月10日(金)より、希少価値の高いマグロやウニが食べられる 「極上まぐろと無添加うに」フェアを開催!

回転寿司チェーン「くら寿司」では、5月10日より期間限定フェア「極上まぐろと無添加うに」を開催。

今回のフェアでは、本マグロと並ぶ高級マグロであるミナミマグロのほか、ミョウバン不使用のウニ、市場にはあまり出回らない”シイラ”を使ったお寿司が登場。

希少価値の高いマグロやウニなど贅沢食材を使ったお寿司が楽しめます。

また、同日より旬のイカを使用したお寿司などの新メニューも続々登場。

さらに、くら寿司のスイーツブランド「KURA ROYAL」からは新作パフェ「大福あんみつパフェ」やモチっと食感がくせになるスイーツが販売されます。

特上みなみまぐろ赤身

価格:250円(税込)

販売期間:2024年5月10日(金)〜5月19日(日)

赤身の色目が鮮やかな「特上みなみまぐろ赤身」

「赤いダイヤ」とも呼ばれているミナミマグロの中でも、1匹からわずか15〜20%ほどしか取れない“天身”といわれる部位を使用したお寿司です。

上赤身の深い味わいを堪能できます。

ふり塩 熟成大とろ(一貫)

価格:345円(税込)

販売期間:販売中

マグロからわずか5%ほどしか取れない最高級部位を使用した「ふり塩 熟成大とろ(一貫)」

くら寿司独自のふり塩加工と熟成技術により、まぐろの旨みと甘みを最大限に引き出しています。

食べた瞬間に口の中でとろけるような極上の味わいが広がる逸品です。

無添加うに(一貫)

価格:230円(税込)

販売期間:2024年5月10日(金)〜5月19日(日)

形崩れを防ぐために使用される添加物の「ミョウバン」を一切使用しない「無添加うに(一貫)」

苦みがないことが特徴で、口の中でとろけていくような食感と濃厚な旨み、鼻に抜ける上品な磯の香りを楽しめます。

※化学調味料・人工甘味料・合成着色料・人工保存料に加え、ミョウバンも無添加

国産うなぎ食べ比べ

価格:360円(税込)

販売期間:2024年5月10日(金)〜5月19日(日)

「国産うなぎ食べ比べ」は、1皿で2種類の味を食べ比べできます。

“国産うなぎ蒲焼き”は、あっさりとした醤油ベースのタレで丁寧に焼き上げたあと、蒸しの工程から、タレつけ、炭火焼きを4回繰り返すことで、香ばしい皮目とふわっととろけるような食感です。

“国産うなぎ白焼き”は、ウナギ本来の旨みを引き出すため、あっさりとした特製の白醤油にくぐらせて焼いており、ふわふわの身質を味わえます。

※国産うなぎ蒲焼き・国産うなぎ白焼き

紋甲いか二種盛り

価格:115円(税込)

販売期間:2024年5月10日(金)〜

旬の紋甲イカを使用した新商品。

イカは隠し包丁が多いほど甘みが増すため、2段階で隠し包丁を入れることで、甘みに加えて旨みも堪能できます。

また、“げそ”は表面を加熱することで柔らかくし、特別な加工を施すことで、より旨みを味わえるよう工夫されています。

※紋甲いか・げそ

カンジャンセウ

価格:115円(税込)

販売期間:2024年5月10日(金)〜

韓国の定番料理をお寿司にアレンジした新商品。

鮮度の良い生エビを厳選し、ヤンニョンジャンなどを使用した特製のタレに漬け込むことで、生エビの旨みが引き立ちます。

生エビのぷりぷりとした食感も合わせて楽しめる一皿です。

※持ち帰り不可

チーズのかき揚げ

価格:230円(税込)

販売期間:2024年5月10日(金)〜6月6日(木)

チーズ、コーン、枝豆を使用したかき揚げ。

チーズのコクと、コーン、枝豆の甘みが相性抜群です!

注文が入ってから揚げるため、香ばしい香りと共に、外側はカリっと、中はもちっとした食感がクセになる新商品です。

※持ち帰り不可

柚子胡椒 漬けしいら

価格:115円(税込)

販売期間:2024年5月10日(金)〜

「柚子胡椒 漬けしいら」は、鮮度維持が難しく市場にはあまり出回らない“低利用魚”のシイラを使用した新商品です。

シイラを塩締め熟成させることで旨みを引き出し、醤油ベースのタレにつけることで、もっちりとした食感にシイラの旨みが感じられます。

また、トッピングの柚子胡椒がアクセントとなっており、ゆずの爽やかな風味が後を引く美味しさです。

イベリコ豚スリーミーコロッケ

価格:150円(税込)

販売期間:2024年5月10日(金)〜6月6日(木)

イベリコ豚の中でも最高ランクのベジョータを使用。

ベジョータの脂の甘みを活かすため、ボイルした後、醤油ベースの特製ダレで煮込んでいます。

注文が入ってから揚げるため、出来立てで、サクサクとした食感を楽しめます!

また「イベリコ豚スリーミーコロッケ」は、くら寿司が仕入れた国産天然魚のうち、寿司ネタとしては使いづらい中骨周りの身をすり身として活用したもので、イベリコ豚についても、端材部分を使用した、フードロス削減につながるメニューです。

くら寿司 KURA ROYAL スイーツ

提供期間:2024年5月10日(金)〜

くら寿司のスイーツブランド「KURA ROYAL」

人々を魅了し続けるフランス菓子のように、厳選された素材を贅沢に使用した、こだわりのオリジナルスイーツブランドです。

そんな「KURA ROYAL」からは、2024年5月10日(金)より、フルーツ大福をイメージした新作パフェが登場。

そのほかにも、もちっと食感がクセになるスイーツ2品が販売されます。

大福あんみつパフェ

価格:530円(税込)

販売期間:2024年5月10日(金)〜6月20日(木)

トッピング(上から順に):大福・宇治抹茶アイス・シロップ漬け寒天・シロップ漬けマンゴー・黒豆・ホイップ・マンゴーゼリー

幅広い年代の方が楽しめる和洋折衷の新作パフェです。

大福を丸ごと一つトッピングしたインパクトのある見た目のパフェは、北海道産の小豆を使用した粒あんを包み込んだ大福に爽やかな香りのマンゴー、軽やかな口当たりのホイップを組み合わせており、フルーツ大福をイメージしています。

“和”の要素である、ほどよい苦みの宇治抹茶アイスは、甘い大福や寒天との相性が抜群。

また、“洋”のスイーツとして、アルフォンソマンゴーのピューレを使用したマンゴーゼリーにより、トロピカルな風味も感じられます。

大福の甘みを感じつつも、さっぱりとした後味で、最後まで飽きずにいただけるスイーツです。

※持ち帰り不可

※「グローバル旗艦店 原宿」では取り扱いがありません

※各店舗1日数量限定

チョコもちっとパイ

価格:400円(税込)

販売期間:2024年5月10日(金)〜6月6日(木)

パイ生地は24層からなり、注文が入ってから揚げるため、サクサクとした食感が特徴。

また、パイの中には餅が入っており、柔らかな食感を楽しめると共に、一口食べるとココア、カカオマスを使用したなめらかで濃厚なチョコクリームが中から溶け出します。

できたての温かいパイと冷たいアイスの相性も抜群です☆

※持ち帰り不可

もちっとカヌレ

価格:280円(税込)

販売期間:2024年5月10日(金)〜6月6日(木)

くら寿司からカヌレが新登場。

ラム酒にフランス・ボルドーで熟成させたフレンチラムを使用することで、香り高い本格的な味わいを表現しています。

また、バターを使用することで、コクのある味わいに仕上げています。

カヌレ好きにはたまらない少し大きめのサイズで、食べ応えは抜群。

もちっとした食感を堪能できる一品です。

※持ち帰り不可

希少価値の高いマグロやウニ、シイラなどのお寿司が食べられる期間・数量限定のフェア。

2024年5月10日(金)より開催される、くら寿司「極上まぐろと無添加うに」フェアの紹介でした☆

※店舗により価格が異なります

※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了となります

