今週(2024.4/26〜24/5/2)のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は先週比で7.5%増、TOP100の初登場作は13作(先週は16作)となった。1位は、Creepy Nutsの「Bling-Bang-Bang-Born」(1351.9万回)。再生回数を先週の約1.2倍に伸ばし、11週連続の1位となった。1月クールのTVアニメ『マッシュル-MASHLE- 神覚者候補選抜試験編』(TOKYO MXほか)のオープニング(OP)テーマで、第2期放送終了後も、SNSではOPアニメーションに合わせて踊る「BBBBダンス」チャレンジが拡散しており、再生回数は9週連続で1000万回超えとなっている。

先週に続き2位をキープしたのは、7人組ダンス&ボーカルグループ・BE:FIRSTの「Masterplan」(492.9万回)。「BE:FIRSTのデビューからこれまでの快進撃の活躍が、偶然ではなく、実は全て計画通りだった」というコンセプトで制作された楽曲で、4月22日に公開されたミュージック・ビデオ(MV)では、前作「Mainstream」で数々の音楽チャートで1位獲得したことや、東京ドーム公演日を暗示するシーンなどが盛り込まれ、まさにBE:FIRSTの活躍が事前に計画されていたと感じさせる内容に仕上がっている。初登場9位となったのは、韓国の13人組男性グループ、SEVENTEENの「MAESTRO」(333.2万回)。このほど発売された『SEVENTEEN BEST ALBUM「17 IS RIGHT HERE」』のタイトル曲で、同アルバムは、5月13日付「オリコン週間アルバムランキング」で首位を獲得し、8作連続、通算12作目の1位となっている。4月29日に公開されたMVでは、メンバーと多くのダンサー、ロボットのダンスシーンを収録。自分たちの音楽とパフォーマンスを通じて、さまざまな存在と一体となって世界を指揮するSEVENTEENの姿が収められており、AIや新技術で作る世界を背景に、真の創作とは何かを表現したという。なお、メンバーのWOOZI(ウジ)と、NCT127のTAEYONG(テヨン)のダンスコラボ動画がグループのSNSで公開されているほか、さまざまなアーティストがダンスチャレンジに参加し、話題となっている。視聴回数を約1.5倍に伸ばし、先週19位から12位にランクアップしたのは、HY「366日」(285.0万回)。2008年にリリースされたアルバム『HeartY』の収録曲で、広瀬アリスが主演する4月クールのドラマ『366日』(フジテレビ系)の主題歌。ドラマは、同曲の世界観に着想を得たオリジナルストーリーで、高校時代に実らなかった恋をかなえようとする男女が、予期せぬ悲劇に直面しながらも愛する人を想い続けるという物語になっている。15位には、昨年末の『第74回NHK紅白歌合戦』にも出場し、6月には日本デビューシングルが発売される韓国の5人組ガールズグループ・NewJeansの「NewJeans 'Bubble Gum' Official MV」(234.9万回)、21位には、5人組ガールズグループ・IVEの「HEYA」(179.6万回)が初登場となった。※( )内は視聴回数