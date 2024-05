多くのブランドやプラットフォームがライブストリーミングの取り組みから撤退している一方、ファッション特化型フリマサイトのポッシュマーク(Poshmark)やファストファッション大手のシーイン(Shein)のようなマーケットプレイスは前進し続けている。米モダンリテールが4月15日から17日にニューオーリンズで開催したモダンリテールコマースサミット(Commerce Summit)で、ポッシュマークCMOであるスティーブン・トリスタン・ヤング氏とシーインのコンテンツ制作責任者であるマリサ・ラニヨン氏は、いかにしてライブストリーミングが自社ビジネスの重要部分となったかについて説明した。また両社は新しいライブショッピング機能の開発や社内コンテンツ制作チームの発足など、ライブストリーミング拡充のために実施した投資についても語り合った。

両社のライブショッピングに成長の余地がある理由

独自の方法でライブショッピングにアプローチ

配信形式にバリエーションを持たせるポッシュマーク

パンデミックによりブランド各社がライブショッピングをテストするようになってから3年が経ち、多くのブランドが投資ペースを減速させたり、このチャネルを完全に諦めたりしている。たとえばテック大手企業であるメタ(Meta)は、Facebookとインスタグラムにおける ライブショッピング機能 を廃止した。それでもポッシュマークとシーインは、米国にはライブショッピングが成長する余地がまだあると主張している。「ここでライブショッピングが大成功するだろうと思っていた人たちにとっては期待外れだったかもしれないが、時間の問題だと思う」とヤング氏は語る。「これは新しいQVC(テレビショッピングを24時間放送する専門チャンネル)だ。人々はスマホを使っており、オンラインでショッピングしたがっている」。ポッシュマークは昨年4月に、「ポッシュショー(Posh Shows)」というライブショッピング機能を正式にローンチした。これはすでに売り手と買い手の両者に広く受け入れられている。売り手は毎日何百もの番組を配信しており、サービス開始以来、10億分以上という膨大な時間視聴されている。同様のサクセスストーリーはシーインにもある。「シーインライブ(Shein Live)」は2016年に米国で開始されたが、そのときの視聴者数はわずか数百人だった。2022年にコンテンツ制作を主導し、ファストファッション大手のライブストリーム機能のさらなる成長を推進するためラニヨン氏がシーインに加入したのに合わせ、同社は自社内にコンテンツ制作チームを結成した。現在では、「何十万人もの視聴者」が定期的にシーインのライブ配信を視聴しているとラニヨン氏は言う。「ライブストリームショッピングにおいて、アジアは米国の5年から10年先を行っている」と同氏は話す。「シーインはわずか数百人の視聴者数と非常に低い制作費でこのライブ配信をスタートさせた。それ以来、有機的に成長を続けている」。これら2つのマーケットプレイスはどちらもライブショッピングに多額の投資を行っているが、それぞれプラットフォーム独自の方法でアプローチしている。ラニヨン氏によるとシーインは新商品を発売するのと同じペースでコンテンツを制作したいと考えており、ライブストリーミングはそれに理想的な媒体だったという。「商品発売のペースが非常に速いため、コンテンツ戦略もそのペースに追いつく必要がある」と同氏は語った。シーインには中核となるホストチームも有してるが、女優のティーラ・ダンやポッドキャストホストのジェニカ・ロペスのほか、さまざまなインフルエンサーを番組に起用している。一方、ポッシュマークはすべての売り手がライブショッピングを主催できるようにしている。同社は、売り手がライブストリームのホストとしてのスキルを向上させることができるように、売り手向けのウェビナーや対面イベントを開催しているという。ポッシュマークではまた、従来型のショッピングができるライブストリームだけでなく、オークション形式のライブストリームも開催可能だ。さらに、シーインがライブストリームのプロダクションバリューに投資しているのに対し、ポッシュマークは売り手が好きな形式でライブショッピングを開催できるためのツールの追加に取り組んでいる。ポッシュマークは最近、売り手がポッシュマークと共同でショッピングイベントを主催できる共同ホスティングオプションを導入した。また、自分でライブショッピングを開催することに抵抗のある売り手は、自分の商品のライブショッピングをほかの人に依頼することができる。ヤング氏は、この機能を同社でさらに強化していきたいと話した。ポッシュマークはまた、今後数カ月以内に新しいライブショッピング機能を公開する予定だという。「当社は、売りたいものを何でも販売することができる場所でありたいと思っている」とヤング氏は語った。「ウェブページのうしろからでも、カメラの向こうからでも、あるいはほかの誰かとの協働でも、どのような形式であろうが、我々は人々がお金を稼ぐためのより多くの方法を生み出したいのだ」。[原文:How marketplaces like Poshmark & Shein are growing their live shopping platforms]Maria Monteros(翻訳:ジェスコーポレーション、編集:都築成果)