湘南T-SITEでアメリカンヴィンテージがテーマの屋外マーケット、古着や家具など30店舗が出店

神奈川・藤沢の湘南T-SITEでは、アメリカンヴィンテージをテーマにした屋外マーケット「ガレージマーケット VOL.9(GARAGE Market VOL.9)」を、2024年5月11日(土)・12日(日)に開催する。

湘南T-SITE、アメリカンヴィンテージがテーマの屋外マーケット

会場には、東京・中目黒の人気ラグ専門店「レイアウト」、キャンプギアやアウトドア用品、雑貨など良質なヴィンテージを取り扱う地元藤沢の「ジャーニーブロー」、アメリカ買い付けのレディース古着を中心に、ヴィンテージからオールドまで厳選したアイテムをセレクトしている「ブルーバレンタイン」など、こだわりのヴィンテージアイテムを取り扱う30店舗が出店。

雑貨や家具、古着など様々なアイテムが集結

アメリカで直接買い付けられたものを中心に、夏に向けて活躍しそうなアウトドア用品やボードショーツ、Tシャツ、50〜90年代の食器や玩具、ポスターなど、アメリカンヴィンテージの雑貨や家具、洋服、アクセサリーが販売される。

また、ショッピングの合間に小腹を満たせるハンバーガーやブリトー、クレープの専門店、コーヒーショップなども出店するほか、オリジナルキャップが作れるワークショップも行われる。

開催概要

「ガレージマーケット VOL.9」

開催日:2024年5月11日(土)・12日(日)

時間:10:00〜17:00

会場:湘南T-SITE 1、2号館間 プロムナードほか屋外

※雨天、荒天の場合は中止。

※2日間とも中止の場合は、翌週の5月18日(土)・19日(日)へ延期。

※出店は都合により変更になる場合あり。



<出店店舗>

■古着・雑貨・インテリアなど

BLUE VALENTINE(古着)/ear used clothing(古着、雑貨)/Emi General Store(古着)/FORMER(ウェア、アクセサリー)/hum hum(リメイクした子供服)/Journey Bro.(家具、食器など)/Layout(ラグ)/MADE BY SEVEN -REUSE-(家具、インテリア雑貨、おもちゃなど)/Morning Glory(古着)/Morning Star Trading(アクセサリー)/PEAKS(古着、雑貨)/port.(レディス古着)/SUNLISM(キッズ古着)/Sunny's smile(雑貨、おもちゃ)/TIPPY TOP(雑貨)/TOAST WORKS(雑貨)/Woodmarquee(インテリア雑貨)/夕陽のTシャツ(古着、雑貨)/CONTAINER LODGE(古着、雑貨) ※5/12(日)のみ/LINUS' BLANKET(おもちゃ、雑貨、古着など) ※5/12(日)のみ

■植物

NATIVE_PLANTS(植物、ドライフラワー)

■フード

HAKONOKITCHEN(クレープ)/Kitchen St.(ブリトー)/MacKenDy(クラフトビール)/SESSION COFFE BASE(コーヒー)/NAOKIS(焼肉、バーベキュー) ※5/11(土)のみ/おん(ハンバーガー) ※5/12(日)のみ

