【ダウンロード版セール】PS Store:5月8日~ 5月22日 開催ニンテンドーeショップ:5月8日~ 5月21日 開催

バンダイナムコエンターテインメントは、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて、5月8日より「ダウンロード版セール」を開始した。

本セールでは、「LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア-」や「リトルナイトメア2」が最大50%OFFで販売されている。さらに、ニンテンドーeショップでは「みんな大好き塊魂アンコール+ 王様プチメモリー」が30%OFFとお買い得になっている。

PlayStation Store

セール期間:5月8日(水)~ 5月22日(水)

セール対象:PS5/PS4(一部)

「Tales of ARISE」

販売価格:4,400円⇒セール販売価格:2,860円【35%OFF】

「Tales of ARISE - Beyond the Dawn Ultimate Edition」

販売価格:13,970円⇒セール販売価格:9,080円【35%OFF】

「リトルナイトメア2 デラックスエディション」

販売価格:5,280円⇒セール販売価格:2,904円【45%OFF】

⇒PS Plus加入者 セール販売価格:2,640円【50%OFF】

「SWORD ART ONLINE Alicization Lycoris」

販売価格:8,360円⇒セール販売価格:2,090円【75%OFF】

⇒PS Plus加入者加入者 セール販売価格:1,672円【80%OFF】

「SWORD ART ONLINE Alicization Lycoris デラックスエディション」

販売価格:12,980円⇒セール販売価格:4,932円【62%OFF】

⇒PS Plus加入者 セール販売価格:3,893円【70%OFF】

「SCARLET NEXUS」

販売価格:9,020円⇒セール販売価格:3,608円【60%OFF】

⇒PS Plus加入者 セール販売価格:3,157円【65%OFF】

セール対象:PS4(一部)

「LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア-」

販売価格:2,420円⇒セール販売価格:1,452円【40%OFF】

⇒PS Plus加入者 セール販売価格:1,331円【45%OFF】

「.hack//G.U. Last Recode Welcome Price!!」

販売価格:4,180円⇒セール販売価格:1,546円【63%OFF】

⇒PS Plus加入者 セール販売価格:1,337円【68%OFF】

「太鼓の達人 セッションでドドンがドン!デラックス版」

販売価格:9,460円⇒セール販売価格:4,635円【51%OFF】

⇒PS Plus加入者 セール販売価格:4,162円【56%OFF】

「テイルズ オブ ゼスティリア Welcome Price!!」

販売価格:3,740円⇒セール販売価格:1,458円【61%OFF】

⇒PS Plus加入者 セール販売価格:1,271円【66%OFF】

「CODE VEIN」

販売価格:9,020円⇒セール販売価格:2,435円【73%OFF】

⇒PS Plus加入者 セール販売価格:1,984円【78%OFF】

「NARUTO-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストームトリロジー」

販売価格:7,480円⇒セール販売価格:4,114円【45%OFF】

⇒PS Plus加入者 セール販売価格:3,740円【50%OFF】

「ソードアート・オンライン ―ホロウ・リアリゼーション― プレミアエディション」

販売価格:10,670円⇒セール販売価格:2,667円【75%OFF】

⇒PS Plus加入者 セール販売価格:2,133円【80%OFF】

「ソードアート・オンライン ゲームディレクターズ・エディション」

販売価格:8,800円⇒セール販売価格:2,640円【70%OFF】

⇒PS Plus加入者 セール販売価格:1,936円【78%OFF】

ニンテンドーeショップ

セール期間:5月8日(水)~ 5月21日(火)

□セール特設ページ

セール対象:Nintendo Switch(一部)

「LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア- Deluxe Edition」

販売価格:3,520円⇒セール販売価格:1,760円【50%OFF】

「リトルナイトメア2」

販売価格:3,960円⇒セール販売価格:1,980円【50%OFF】

「リトルナイトメア2 スペシャルエディション」

販売価格:4,730円⇒セール販売価格:2,490円【47%OFF】

「LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア-1&2セット」

販売価格:5,940円⇒セール販売価格:3,290円【44%OFF】

「みんな大好き塊魂アンコール+ 王様プチメモリー」

販売価格:3,960円⇒セール販売価格:2,772円【30%OFF】

「ドラえもん のび太の牧場物語 大自然の王国とみんなの家」

販売価格:6,578円⇒セール販売価格:4,604円【30%OFF】

「NARUTO-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストームトリロジー for Nintendo Switch」

販売価格:7,480円⇒セール販売価格:3,490円【53%OFF】

「ソードアート・オンライン -ホロウ・リアリゼーション- DELUXE EDITION」

販売価格:6,270円⇒セール販売価格:2,790円【55%OFF】

「SWORD ART ONLINE Alicization Lycoris」

販売価格:6,248円⇒セール販売価格:3,490円【44%OFF】

「.hack//G.U. Last Recode」

販売価格:5,478円⇒セール販売価格:2,750円【49%OFF】

「太鼓の達人 ドコどんRPGパック!」

販売価格:6,710円⇒セール販売価格:3,690円【45%OFF】

※その他にも様々なゲーム本編/ダウンロードコンテンツをキャンペーン価格で配信中。詳細はバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HPで確認できる。

Little Nightmares TM & (C)Bandai Namco Europe S.A.S

Little Nightmares TM II & (C)Bandai Namco Europe S.A.S

Tales of Arise TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

みんな大好き塊魂アンコール+ 王様プチメモリー TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.