モトリー・クルーが、5月6日に米ニューヨークにあるクラブBowery Ballroomにて、“1981”名義で開いた公演のダイジェスト映像を公開した。偽名を使ったものの、先月終わり、公演の開催をバンドのSNSで告知していたため、モトリー・クルーがパフォーマンスすることはバレていた。“1981”はバンドが結成された1981年に由来するものと思われる。彼らはこの夜、わずか600人のファンを前に、「Primal Scream」「Too Fast For Love」「Looks That Kill」「Wild Side」「Shout At The Devil」「Live Wire」「On With The Show」「Dogs Of War」「Rock And Roll, Part 2 / Smokin' In The Boys Room / Helter Skelter / Anarchy In The U.K. / Blitzkrieg Bop / (You Gotta) Fight For Your Right (To Party!)」「Dr. Feelgood」「Girls, Girls, Girls」「Kickstart My Heart」をプレイしたという。モトリー・クルーは昨年6月には、英国ロンドンのクラブThe Underworld(500人収容)で、“DÖGS OF WAR”名義で公演を開いていた。彼らは先月終わり、ミック・マーズが離脱しジョン5が参加後初となった新曲「Dogs Of War」をリリースした。Ako Suzuki